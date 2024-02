Wie das Gehirn auf seine Umgebung reagiert „Wer in der Stadt aufwächst, hat ein klares Risiko für psychiatrische Erkrankungen“

Frau Tost, was passiert im Gehirn, wenn sich Menschen in der Natur aufhalten?

Wenn Menschen im Wald spazieren gehen, in den Bergen oder in Küstennähe wandern, dann werden Hirnregionen wie die Amygdala, die normalerweise besonders anspringt, wenn wir gestresst sind oder Angst haben, heruntergefahren. Regulatorische Areale, die ebensolche Regionen kontrollieren, werden in ihrer Funktion gestärkt. Zwischen Stresserleben und Naturerleben gibt es also einen klaren Zusammenhang.