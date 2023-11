Zukunft der Zentral- und Landesbibliothek Friedrichstraße laut Zwischenbericht als Standort geeignet

Das „Quartier 207“ an der Friedrichstraße eignet sich als Standort für die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB). Dies verkündete Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Engagement und Demokratieförderung in Berlin. Er beruft sich mit seiner Aussage auf einen Zwischenbericht der Berliner Immobilienmanagement GmbH (Bim), die im September eine Eignungsprüfung des Quartiers „in rechtlicher, baulicher und wirtschaftlicher Hinsicht“ in Auftrag gegeben hatte.

Nach jetzigem Informationsstand sei festzuhalten, „dass das Quartier 207 offenbar das einzige absehbar verfügbare Angebot ist, das den Anforderungen der ZLB hinsichtlich Lage, Gebäudetypologie und Verkehrslast erfüllt“, so Chialo. Ein abschließender Bericht zu dem Standort an der Friedrichstraße wird am 6. Dezember erwartet.