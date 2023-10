Zwischen Verbot und Pflicht Wie Berliner Geflüchtete in Arbeit kommen

„Die beste Integration funktioniert durch berufliche Integration.“ Das sagt Berlins Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Aber wie gut funktioniert die tatsächlich? In der Debatte rund um eine Abschaffung jeglicher Arbeitsverbote und der Einführung einer Arbeitspflicht blickt der Checkpoint-Podcast auf die aktuelle Lage: Wer darf in Berlin arbeiten? Was ist aus den Geflüchteten geworden, die 2015 und 2016 in der Periode nach Deutschland gekommen sind? Und was sind aktuell die größten Probleme bei der Integration auf den Arbeitsmarkt?

Im Podcast mit dabei sind unter anderem Berlins Arbeitssenatorin und Arbeitsforscher Herbert Brücker. Reporter Sönke Matschurek hat sich zudem auf Berlins Jobsmesse bei Geflüchteten und Unternehmern umgehört.