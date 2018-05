Berlins Regierender Bürgermeister Müller mahnt: Digitale Zukunft nur sozial

Auf der DGB-Kundgebung in Berlin am Brandenburger Tor wird auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ab 12 Uhr sprechen. In einer vorab verbreiteten Erklärung vom Montag mahnte er Augenmaß und Vorsicht bei der Digitalisierung an. Müller wörtlich: "Zukunftsfähigkeit drückt sich aber auch im Umgang mit der Digitalisierung und Automatisierung aus, bei der auch Arbeitsplätze in allen Bereichen wegzufallen drohen. Wir müssen angesichts der sich rasch verändernden Arbeitswelt gemeinsam mit den Tarifpartnern aktiv durch unsere Politik dazu beitragen, dass die Zukunft digital und sozial ist.“

Auch der DGB will in Berlin die Folgen der Digitalisierung thematisieren und warnt vor der Entstehung eines "digitalen Proletariats" und moderner Sklaverei in der digitalen Wirtschaft.