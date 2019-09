Ein beeindruckender Tag in der Demo-Stadt Berlin

In der Hauptstadt gibt es beinahe so viele Demonstrationen im Jahr wie Flusskrebse in der Spree. Jeden Tag kann jeder für oder gegen irgendwas sein Schild hochhalten. Und dann gibt es diese Ausnahmetage, an denen Massen auf die Straße gehen, weil es ein Anliegen der vielen ist. Dieser Freitag war so ein Tag. Rund um den Globus haben sich am Weltklimatag Millionen für einen wirksamen Schutz des Klimas eingesetzt. In Berlin fand der größte Aufzug statt: Mindestens 100.000, so die Schätzung der Polizei, nahmen am einst von Schülerinnen und Schülern initiierten Klimastreik "Fridays for Future" teil, die Organisatorinnen sprachen sogar von - womöglich etwas hoch angesetzten - 270.000 Demonstrierenden. Zahlreiche weitere Protestaktionen gab es in der Stadt – vom Rave-Aufstand bis zu Sitzblockaden an mehreren Kreuzungen. Nach allem, was wir bisher wissen, verliefen sie weitestgehend friedlich. Ein gutes Zeichen für die politische Kultur. Nun, da alle Straßen wieder frei sind, beenden wir unseren Blog vom Klimastreik. Lesen Sie gern noch einmal nach, wie die Ereignisse sich entwickelt haben, und lassen Sie den Streiktag auf sich wirken. Gute Nacht!