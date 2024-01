2023 leblos in Berlin-Friedrichshain gefunden Unbekannter Toter aus Parkhaus ist 60-jähriger Wohnungsloser

Am 13. März 2023 war die Leiche eines Mannes in einem Treppenhaus eines Parkhauses, das zu einem Einkaufscenter in der Frankfurter Allee gehört, gefunden worden.

Jetzt gab die Polizei bekannt, dass es sich um einen 60-jährigen Wohnungslosen handelt. Er konnte durch die mehrere Hinweise aus der Bevölkerung identifiziert werden, teilte die Behörde mit.

Der Mann war am 13. März leblos im Treppenhaus des Einkaufscenters aufgefunden worden. Auffälligstes Merkmal war laut Polizei ein etwa drei mal drei Zentimeter großes Hakenkreuz-Tattoo am rechten Sprunggelenk. Hinweise auf Fremdverschulden gab es der Polizei zufolge nicht. (Tsp)