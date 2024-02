27-Jährige will Parteichefin werden Raed Saleh und Luise Lehmann kandidieren gemeinsam für SPD-Landesvorsitz

Der bisherige Berliner SPD-Landeschef Raed Saleh und die SPD-Bezirkspolitikerin Luise Lehmann treten gemeinsam für den Landesvorsitz ihrer Partei an. Das erklärten beide am Donnerstagmittag auf einer eigens gestalteten Wahlkampf-Website an.

Man wolle die SPD „wieder als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit positionieren“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Ihr Team stehe für einen „neuen Weg“.

Als inhaltliche Kernpunkte nannten sie Demokratie und den Kampf gegen Rechtspopulisten, die Gestaltung Berlins als nachhaltige Metropole und die Erneuerung und Stärkung ihrer Partei. Die SPD Berlin müsse das „politische Rückgrat der Stadt“ sein. Man wolle die Partei „wieder als führende politische Kraft in der Stadt“ positionieren.

Bereits seit längerem war in der SPD Berlin vermutet worden, dass Saleh mit Lehmann erneut den Landesvorsitz anstreben könnte. Saleh ist seit 2011 Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und führt seit 2020 gemeinsam mit Franziska Giffey den Landesverband. Giffey hatte bereits Anfang Januar ankündigt, nicht erneut für den Posten antreten zu wollen.

BVV-Mitglied, Ärztin, Mutter

Die 27-jährige Luise Lehmann ist in der Partei bislang eher unbekannt. Sie ist stellvertretende Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf, seit 2019 ist sie BVV-Mitglied. 2021 kandidierte Lehmann erfolglos für das Abgeordnetenhaus. „Als Ärztin in der Neurochirurgie, als Mutter und mit ihrer Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit steht sie für eine Politik, die auf Inklusion und Nachhaltigkeit setzt“, heiß es in der gemeinsamen Erklärung. Lehmann ist Tochter des Berliner SPD-Abgeordneten Jan Lehmann.

Die Berliner Sozialdemokraten wollen auf dem nächsten Parteitag im Mai über eine neue Landesspitze entscheiden. Möglich ist, dass es vorher noch eine Mitgliederbefragung geben wird. Darüber will der Landesvorstand Ende Februar entscheiden.

Lehmann und Saleh haben bereits Konkurrenz: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini haben vergangene Woche ihre Kandidatur erklärt. Auch Jana Bertels, Co-Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft SPD Frauen, und Kian Niroomand, stellvertretender Landeschef der SPD Berlin und Vorsitzender des Bezirksverbands Charlottenburg-Wilmersdorf, streben an die Spitze der Partei.