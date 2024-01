„Achtung, nicht losfahren!“ Aktivisten lassen erneut Luft aus zahlreichen SUV-Reifen in Berlin

Mehrere Autofahrer in Schlachtensee, Wannsee und Nikolassee konnten am Montagmorgen offenbar nicht wie gewohnt mit dem Auto zur Arbeit fahren. Aktivisten sollen die Luft aus den Reifen von mehreren SUVs in den drei Berliner Stadtteilen abgelassen haben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel am Dienstag. Zuerst berichtete die „B.Z“.

Über 50 Strafanzeigen sollen der Polizei zufolge am Montag gestellt worden sein, so die Sprecherin, im Laufe des Dienstag „könnten noch welche dazukommen“. Ob die Reifen an den Fahrzeugen, überwiegend SUV, zerstochen wurden oder ob lediglich die Luft herausgelassen wurde, war noch unklar.

An den Autos sollen Schreiben hinterlassen worden sein, versehen unter anderem mit der Warnung „Achtung, Reifen platt, nicht losfahren!“ Auf den Zetteln outetet sich diesmal eine Gruppe namens „Reifen platt for future“ – in früheren Fällen gingen platte SUV-Reifen meist auf das Konto der „Tyre Extinguishers“.

Da der Vandalismus höchstwahrscheinlich politisch motiviert ist, ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.