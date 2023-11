Advent auf Schienen Der Weihnachtszug fährt nach 15 Jahren wieder durch Berlin

Eine alte Tradition lebt wieder auf. Im Advent fährt in diesem Jahr wieder der „Weihnachtszug“ des Vereins Historische S-Bahn durch Berlin. Die Sonderfahrten im Advent sollen am 2. Dezember beginnen, teilte der Verein mit. Die Fahrten waren nach 2008 ausgefallen, eine Folge der S-Bahn-Krise. Die S-Bahn hatte in ihren Werkstätten keine Ressourcen mehr, um sich auch noch um alte Züge für Sonderfahrten kümmern zu können. Auch der durch den Queen-Besuch berühmt gewordene „Panoramazug“ wurde damals abgestellt.

Nun sind vier Wagen – zwei Viertelzüge – des Vereins historische S-Bahn in ehrenamtlicher Arbeit wieder fahrtüchtig gemacht, und natürlich wird der Zug außen und innen auch geschmückt. Eingesetzt werden an den Wochenenden vor Weihnachten sowie am 23. Dezember die beiden Viertelzüge ET/EB 167 006 und 475/875 605; für Fans ist diese Angabe wichtig. Nach Angaben des Vereins stammt die Tradition aus Zeiten der Deutschen Reichsbahn der DDR aus den 50er-Jahren.

Schon 2016 sollten die Züge fahrtüchtig sein, damals klappte es nicht. Eine „Hauptuntersuchung“, das ist eine Art Tüv für Schienenfahrzeuge, veranschlagte der Verein schon damals auf 200.000 Euro pro Viertelzug, das war nicht zu stemmen.

Der Weihnachtszug des Vereins Historische S-Bahn ist wieder fit. © Promo: Verein Historische S-Bahn

Ab 2. Dezember sind sonnabends und sonntags jeweils zwei Fahrten geplant, sonnabends über Südkreuz nach Charlottenburg und zurück, sonntags wird eine Runde über den Ring gedreht. Start und Ziel ist immer Grünau. Die letzte Fahrt soll am 23. Dezember stattfinden.

Jede Tour dauert 80 Minuten. Kinder zwischen drei und 13 Jahren zahlen 7 Euro, Erwachsene 21 oder 28 Euro. Für den höheren Preis dürfen die Waggons zweiter Klasse mit Polstersitzen benutzt werden. Für 21 Euro gibt es die Holzsitze aus der dritten Klasse. Die Tickets sollen online über das Buchungsportal „Reservix“ und über Theaterkassen zu haben sein. Voraussetzung sei aber nach Angaben des Vereins, dass der Fahrplan von der Deutschen Bahn abgesegnet ist und genug Personal gefunden wird. Am Mittwoch waren die Fahrten noch nicht zu buchen.

Auch die BVG bietet im Advent Sonderfahrten an. Zum dreizehnten Mal fährt der „Winterzug“ mit Weihnachtsmann und kleinen Geschenken über die Gleise der U-Bahn. Laut BVG ist das Angebot geeignet für Familien, Kita-Kinder und Grundschüler bis zur zweiten Klasse. Die Fahrten dauern 90 Minuten, wie bei der S-Bahn soll es an den Wochenenden vom 2. bis 23. Dezember pro Tag zwei Fahrten geben. Start und Ziel ist der U-Bahnhof Deutsche Oper an der U2. Kinder zahlen 5 Euro, Erwachsene 10 Euro.

Allerdings waren die Fahrten bereits am Montag ausgebucht, mit etwas Glück lassen sich später online noch Restkarten buchen, teilte die BVG mit, und zwar auf der BVG-Internetseite.