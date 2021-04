Obwohl Arbeitgeber Angestellten das Home-Office ermöglichen müssen, sind nach wie vor viele Berliner:innen auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Wie risikoreich es ist, sie zu benutzen, versuchte nun eine gemeinsame Studie der Technischen Universität Berlin (TU) und der Charité zu klären. Sie wurde im Auftrag der BVG durchgeführt.

Die Forscher des Fachgebiets Experimentelle Strömungsmechanik der TU sowie des Labors für Biofluidmechanik der Charité haben die Ausbreitung von Aerosolen in verschiedenen Berliner Transportmitteln untersucht. Ihren Ergebnissen zufolge verringert sich die Aerosolkonzentration in den Fahrzeugen der BVG im Vergleich zu einem gelüfteten Referenzraum um 80 Prozent.

In ihren Versuchen nutzten die Forscher künstlichen Theaternebel für Aerosolmessungen. So sei "virenbehaftete Atemluft" simuliert worden, die menschenähnliche Puppen "einatmeten". Der positive Einfluss von medizinischen Masken wurde im Aufbau nicht berücksichtigt.

Insbesondere die Fahrzeuglüftung und das "gezielte Öffnen von Fenstern und Türen" trage dazu bei, die Virenbelastung zu reduzieren, heißt es in der Mitteilung der BVG. Zwar sei das vor allem bei älteren U-Bahnen nicht immer möglich, insgesamt würden aber 90 Prozent der Fahrzeuge die Türen automatisch öffnen. Zudem würden die U-Bahnen über eine Durchlüftung verfügen. Diese sei in der jetzigen Situation ein Vorteil, da ständig Fahrtwind von außen in die U-Bahn gelange.

Referenzraum ist für Ergebnisse entscheidend

Tatsächlich ist der Referenzraum entscheidend bei der Frage, wie hoch oder niedrig die Aerosolkonzentration in öffentlichen Verkehrsmitteln im Vergleich ist.

Auf Nachfrage des Tagesspiegels erklärten der Leiter des Fachgebiets Experimentelle Strömungsmechanik der TU Berlin, Christian Oliver Paschereit und der Leiter des Labors für Biofluidmechanik der Charité, Ulrich Kertzscher, das Risiko einer Ansteckung lasse sich zurzeit nur "relativ zu Referenzsituationen darstellen", da aus der virologischen Forschung nicht bekannt sei, wie viele Viren zu einer Erkrankung führen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Messungen zeigen nach Angaben der Forscher den Vergleich zu einem "gelüfteten Referenzraum", in dem das Risiko laut RKI gering sei. Als Beispiel für einen solchen Referenzraum wird in der Pressemitteilung ein mittelgroßer Konferenzraum genannt, da dieser in etwa dem Volumen eines Busses entsprechen würde.

Höhe des Ansteckungsrisiko abhängig von weiteren Faktoren

Das Risiko hängt aber auch von weiteren Faktoren ab. So beziehen sich die Forscher auf eine durchschnittliche Fahrzeit in der Berliner U-Bahn von zehn Minuten. Verbringen eine erkrankte Person und andere Fahrgäste aber eine längere Zeit zusammen, steigt auch das Risiko zur Ansteckung, so die beiden Forscher gegenüber dem Tagesspiegel. Wenn man also beispielsweise mit der U5 eine halbe Stunde von Hellersdorf zum Alexanderplatz pendelt, ist das Risiko einer Ansteckung höher.

Auch der Abstand zu anderen Fahrgästen spielt eine Rolle. In der Mitteilung heißt es, aufgrund der geringeren Nachfrage bei vollem Angebot gebe es besonders viel Platz in den Fahrzeugen. In der Studie wurden Abstände von einem halben bis drei Metern untersucht, gaben die Forscher gegenüber dem Tagesspiegel an. Mit zunehmender Nähe würden auch die Aerosolkonzentration und das Ansteckungsrisiko steigen.

Insgesamt sind zurzeit nur etwa 50 Prozent der Fahrgäste gegenüber der Zeit vor der Pandemie unterwegs, so die BVG auf Nachfrage. Zwar gebe es je nach Uhrzeit mal mehr und mal weniger Fahrgäste, doch klassische Spitzenzeiten ließen sich aufgrund der wenigen Fahrgäste nicht mehr ausmachen.

Ab 3. Mai dürfen Passagiere a in Bussen vorne einsteigen, wie die BVG am Montag bekannt gab. Die Fahrerhäuschen sind nun mit Trennscheiben ausgestattet.