Angriff in Berliner S-Bahn Jugendliche schlagen und treten 62-Jährigem ins Gesicht

In einer S-Bahn in Friedrichshain hat eine Gruppe Jugendlicher einen 62-Jährigen so schwer verletzt, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das teilte die Bundespolizei mit. Demnach war der Mann am späten Freitagabend gegen 22.50 Uhr in einer S-Bahn der Linie S7 unterwegs, in der sich auch neun Jugendliche befanden. Zwischen den Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostbahnhof habe der Mann einen der Jugendlichen aufgefordert, aufzuhören zu rauchen.

Nachdem der Junge das ignoriert hatte, nahm ihm der 62-Jährige die Zigarette aus dem Mund. Daraufhin sollen mehrere Personen der Gruppe mit Schlägen und Tritten auf den 62-Jährigen losgegangen sein. Einer der Angreifer soll sich dabei an einer Stange festgehalten und dem Mann gezielt mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Kurz darauf ergriff dieselbe Person eine zweite Haltestange und soll dem 62-Jährigen erneut mit Schwung mit beiden Füßen gegen den Kopf getreten haben.

Ein anderer Fahrgast eilte dem Opfer zur Hilfe und stellte sich zwischen ihn und die Jugendgruppe. Die Angreifer flüchteten am Ostbahnhof zunächst unerkannt. Der 62-Jährige kam in ein Krankenhaus. Aufgrund der Angriffe sollen unter anderem mehrere Schneidezähne des Mannes gelockert und ein Zahnersatz herausgebrochen sein. Die Bundespolizei sicherte die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn sowie vom Bahnhof und fahndete zunächst ohne Ergebnis nach den Tatverdächtigen.

Am Samstagmorgen erkannten Zeugen die Jugendgruppe jedoch gegen 6.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S7 in Richtung Ahrensfelde wieder. Beim Halt am S-Bahnhof Marzahn nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei und Polizei Berlin neun tatverdächtige Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren vorläufig fest. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. (Tsp)