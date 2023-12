Anschlag in Berlin-Wilmersdorf Unbekannte sprengen Blitzer auf dem Ku’damm

Genau ein Jahr nach der Aufstellung haben Unbekannte die Blitzersäule auf dem Kurfürstendamm zerstört. Nach Polizeiangaben explodierte das Gerät im Bezirk Wilmersdorf gegen 2.15 Uhr. Teile der Anlage wurden bis zu 60 Meter weggeschleudert. Verletzt wurde niemand. Ein Passant, der die Explosion miterlebte, informierte die Polizei. Hinweise zu dem oder den Täter(n) oder den Motiven gibt es nicht. Gesichert wurden Spuren, die auf „die Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstands schließen lassen“, wie es im Präsidium hieß.

Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen, der nicht nur für politische Delikte, sondern auch für Sprengstoffanschläge zuständig ist. Im Oktober war bereits die Säule für die andere Fahrtrichtung zerstört worden. Die Anschläge ähneln sich stark, auch am 20. Oktober hatte die Polizei berichtet, dass Teile der Säule bis zu 60 Meter weggeschleudert wurden. Damals wurden gegen 1.20 Uhr zwei flüchtende Tatverdächtige von Zeugen gesehen. Ermittelt wurden die Männer nicht.

Die Polizei wird jetzt die Bilder der Säule genau auswerten. Die Bilder werden direkt in die Bußgeldstelle übermittelt, sind also nicht zerstört worden. In den vergangenen Jahren hat es stadtweit zahlreiche Anschläge auf diese Säulen gegeben. Teilweise war ein Drittel der gut 30 Säulen außer Betrieb. Niemals wurden Täter erwischt. Einen Zusammenhang zwischen den Taten sah die Polizei nicht, es gebe weder Tatverdächtige noch „Ermittlungsansätze“, wie ein Polizeisprecher damals dem Tagesspiegel sagte.

Die Anlage ist Mitte Dezember 2022 aufgestellt worden, vor der Schaubühne am Lehniner Platz. Dort hatte es zuvor einen schweren Unfall mit einer Toten und einer Schwerverletzten gegeben, der durch einen Raser verursacht worden war. Zunächst hatte der Senat eine stationäre Anlage abgelehnt, der Bezirk hatte sich dann aber durchgesetzt mit der Forderung. Der Ku’damm gilt seit langem als wichtigste Strecke für Autorennen und sogenannte Poser, die ihre PS-starken Autos vorführen.

Dieser Unfall trug zum Sinneswandel der Polizei bei Am 31. August 2020 beschleunigte ein 29-Jähriger auf dem Kurfürstendamm einen gemieteten BMW extrem stark, um seine Beifahrerin zu beeindrucken. Laut späteren Ermittlungen betrug das Tempo bis zu 132 km/h. Das Auto rammte einen Kleinwagen, mit dem zwei Frauen den Ku’damm von der Cicerostraße aus überqueren wollten. Die seinerzeit 45-jährige Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt, ist seit dem Unfall gelähmt und leidet unter dem Locked-in-Syndrom. Schwer verletzt wurde auch ihre damals 17-jährige Tochter, mit der sie unterwegs war. Den Raser verurteilte das Landgericht Berlin später zu drei Jahren und zehn Monaten Haft.

Stadtweit gibt es derzeit 36 solche Säulen, die teilweise auch Rotlichtverstöße zusätzlich erfassen. In diesem Jahr sollten eigentlich elf weitere Säulen aufgestellt werden, im Haushalt wurde ausreichend Geld dafür eingestellt. Diese neuen Anlagen sind jedoch bislang noch nicht scharf geschaltet, entweder sie sind noch im Bau oder in der Probephase. Am Kurfürstendamm ist sogar ein zweiter Standort vorgesehen, und zwar in Halensee vor der Hausnummer 101.

Dem Tagesspiegel liegt eine Liste aller 33 Anlagen in Berlin vor, die Rotlicht- oder Tempoverstöße erfassen. Bei sieben Anlagen ist vermerkt: „Sachbeschädigung“. Drei Geräte wurden im Januar zerstört, vier im März.