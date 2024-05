Anwaltsverein wirft Polizei Verfassungsbruch vor Strafverteidiger soll bei Räumung der Humboldt-Uni festgenommen worden sein

Bei der Räumung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin soll unter anderem ein Anwalt festgenommen worden sein. Das teilen mehrere Anwaltsverbände am Freitag mit.

Die Polizei bilanzierte im Nachgang des Geschehens 25 Strafanzeigen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch. Unter den knapp zwei Dutzend Verdächtigen soll sich laut dem Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein auch der Anwalt Benjamin Düsberg befunden haben.

Die Vereinigung Berliner Strafverteidiger*innen teilt mit, dass sich Düsberg als Anwalt erkennbar gemacht habe. Dennoch sei er festgenommen worden. Außerdem sei ihm der Tatvorwurf des schweren Landfriedensbruchs nicht während der Festnahme mitgeteilt worden. Die Berliner Polizei konnte sich am Samstag auf Anfrage zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern.

Fatales Zeugnis nach Besetzung der Humboldt-Universität

Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag besetzten propalästinensische Aktivisten unter Duldung der Universitätsleitung das Sozialwissenschaftliche Institut der Humboldt-Universität. Dabei kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Auch ein Symbol der Hamas, das rote Dreieck, wurde an mehrere Wände gesprüht. 169 Personen wurden laut Berliner Polizei zur kurzzeitig festgenommen.

Die Vereinigung Berliner Strafverteidiger*innen stellte die Festnahme des Anwalts vor dem Hintergrund der Feierlichkeiten für das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes besonders infrage. Sie verstoße gleich gegen mehrere Grundrechte, unter anderem Artikel 12 der Verfassung. In diesem wird die Berufsfreiheit der Rechtsanwälte festgehalten.

Die Festnahme des Anwalts hat der Mitteilung der Vereinigung zufolge nicht nur für den Strafverteidiger selbst Konsequenzen. Auch die Besetzer der Universität hätten dementsprechend ihren Rechtsbeistand verloren.

Neben Strafrecht hat sich Düsberg auf das Thema Auslieferungsrecht spezialisiert und bietet dazu Beratungen an. Der Tagesspiegel konnte Düsberg selbst am Samstag nicht erreichen.