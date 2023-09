Armageddon und Apokalypse Die „Letzte Generation“ schürt Angst vor Klimaaktivismus

Mit meinen 20 Jahren und etwas zu viel Mitteilungsbedürfnis passe ich genau ins Beuteschema der „Letzten Generation“. Vielleicht überschütten sie mich gerade deswegen bei Presseterminen mit ihren Flyern und ihrer überfreundlichen Art. Sie wirken in diesem Moment sehr einladend. Dann schaue ich aber in ihre Chatgruppen, besuche ihre Aktionen, höre mir ihre Reden vom apokalyptischen Weltuntergang an. Und immer wieder ruft das bei mir ein Gefühl hervor: Angst.

Wenn eine Symbiose aus theatralischem, schreiendem Weggetragen-Werden, Verschandeln von Denkmälern, 30 Tagen Gefängnis, Natur zerstören und seinen Beruf aufgeben der einzig richtige Weg für effektiven Klimaschutz ist, dann will ich mich nicht für Klimaschutz einsetzen.

Kim Schulz aus der Kerngruppe der „Letzten Generation“ hat vor einiger Zeit in einem internen Video vorgetragen, wie er sich das Endziel der Klimabewegung vorstellt. Er sprach von einer „Stadtbesetzung“ von Berlin, von mit Aktivisten überfüllten Gefängnissen, von Massenprotesten, davon, „das große Momentum“ würde ausgerufen.

Klimaaktivismus: Alles eine Sache der Inszenierung

Die „Letzte Generation“ spielt mit der Angst der Menschen. Sie schürt Angst mit ihrer populistischen Armageddon-Rhetorik, ihrem sektenartigen Verhalten, ihrer autokratischen internen Hierarchie, bestehend aus wenigen Anführern und tausenden Lakaien.

Julius Stockheim studiert an der Kölner Journalistenschule und ist derzeit Praktikant beim Tagesspiegel. Er meint: Die Straßenblockaden sind sinnlose Sekundenkleber-Verschwendung.

Die „Letzte Generation“ ist ein extremer Ausdruck von himmelschreiender, moralischer Besserwisserei. Ihre Aktionen sind nichts weiter als anmaßende Selbstermächtigung über Autofahrer, Passanten und Ladenbesitzer, die sie mit ihren Forderungen ja nicht einmal adressieren.

Gerade jungen Menschen ist an Klimaschutz so gelegen, auch mir. Die Klimastreiks von „Fridays For Future“ (FFF) sind als Spiegelbild von hilfreichem Klimaaktivismus gerade in diesen Tagen wichtiger denn je. Denn FFF mischt sich auch in die Politik ein und schreit nicht nur. FFF zieht vors Bundesverfassungsgericht und zeugt von Kampfgeist – die „Letzte Generation“ zeugt von sinnloser Sekundenkleber-Verschwendung.