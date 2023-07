„Atmosphäre deutlich homophober geworden“ Hape Kerkeling ist wegen Schwulenfeindlichkeit aus Berlin weggezogen

Der Komiker Hape Kerkeling hat seinen Abschied aus Berlin mit zunehmender Schwulenfeindlichkeit erklärt. In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ sprach die Moderatorin den 58-Jährigen am Donnerstagabend darauf an, dass er mit seinem Mann nach Bonn gezogen sei – „und der Grund war tatsächlich auch die Situation hier in Berlin?“

„Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, ja“, antwortete Kerkeling. „Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und nach Köln zurückzugehen, was wir auch bisher nicht bereut haben.“

Illner hatte zuvor den Eindruck wiedergegeben, trotz liberaler Gesetze gebe es mehr „Radikalität auf den Straßen“. Er habe manchmal das Gefühl, „dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik“, sagte Kerkeling dazu. „Auch da gab es doch diesen Fortschritt.“

Berlins Queerbeauftragter beklagt homophobe Gewalt

Der Entertainer verwies dabei auf den Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der damals bereits die strenge Unterscheidung in zwei Geschlechter infrage gestellt hatte. Es sei auch kein Problem gewesen, transgender zu sein und habe erste Geschlechtsumwandlungen gegeben. „Alles das war völlig unproblematisch Anfang der 20er-Jahre“, sagte Kerkeling. „Es gab sogar die Idee für ein Verpartnerungsgesetz, auch das gab es schon in der Weimarer Republik.“

Zugleich komme es ihm so vor, als befinde sich die Gesellschaft heute „am Vorabend von etwas, was ich jetzt nicht dringend erleben möchte“, sagte Kerkeling weiter – eine Anspielung auf den Nationalsozialismus, der auf die Weimarer Republik folgte.

Erst kürzlich hatte der neue Queerbeauftragte des Berliner Senats, Alfonso Pantisano, im Tagesspiegel-Interview seine Sorgen über homophobe Attacken in der Hauptstadt zum Ausdruck gebracht. Er gehe „mit einem mulmigen Gefühl“ zum CSD an diesem Sonnabend, sagte Pantisano.

Der Christopher Street Day ist zugleich Demonstrationszug für queere Rechte und große Freiluftparty. Die Polizei hat inzwischen angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen insbesondere auch bei der Abreise zu verstärken.