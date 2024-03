Auch seit 1984 gesuchte Tatwaffe gefunden Ex-RAF-Terroristin Klette hortete ein Kilo Gold in Berliner Geheimversteck

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin haben Fahnder 40.000 Euro Bargeld, 1,2 Kilogramm Gold und mehrere Waffen gefunden, von denen eine Pistole wohl eine seit 1984 gesuchte Tatwaffe ist. Das berichtet der „Spiegel“.

Das Gold und das Bargeld wurden demnach in verschiedenen Möbelstücken gefunden, darunter in einem Holzschrank mit doppeltem Boden. In dem Kleiderschrank entdeckte die Polizei zuvor bereits ein Kalaschnikow-Schnellfeuergewehr sowie in Tupperdosen gelagerte scharfe Munition.

Zudem wurde eine seit Jahrzehnten gesuchte Schusswaffe entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Neun-Millimeter-Pistole der Marke Heckler & Koch, die wohl im November 1984 bei einem spektakulären Überfall einer Waffenhandlung im rheinland-pfälzischen Maxdorf geraubt wurde.

Manche der dort erbeuteten Waffen, mit dem die sogenannte dritte Generation der RAF ihren „bewaffneten Kampf“ führte, tauchten später wieder auf. Doch die nun gefundene Pistole blieb seit dem verschollen. Derzeit prüfen Ermittler, ob noch weitere bei Klette versteckte Waffen aus RAF-Überfällen stammen.

Bereits kurz nach der Verhaftung hatte die Polizei bekannt gegeben, eine Panzerfaust samt Gefechtskopf, in der rund 40 Quadratmeter kleinen Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg sichergestellt zu haben.

Weiter wurde ein Störsender, etliche Handys und Ausweise, eine Sturmhaube sowie „diverse Unterlagen mit RAF-Bezug“ gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Verden wirft Klette und ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg eine Serie von Raubüberfällen von 1999 bis 2016 vor. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat Klette zudem einen Haftbefehl wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an drei Terroranschlägen der RAF von 1990 bis 1993 erwirkt. (Tsp)