Ausgezeichnete Berliner Grundschule Der „Schulsportpreis“ geht nach Kladow

Ausgezeichnet: Die Grundschule am Ritterfeld in Berlin-Kladow (16.5000 Einwohner) erhält den diesjährigen „Berliner Schulsportpreis 2023“. Das gab die Schulverwaltung um Senatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, gestern Abend bekannt. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

„Sport hilft, soziale, sprachliche und kulturelle Grenzen zu überwinden und ist daher nicht nur auf der individuellen Ebene unglaublich wertvoll“, so Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch. Sie überreichte den Kladower Kindern eine Urkunde (Preisgeld 500 Euro) und ehrte weitere Schulen und sportliche Kids aus anderen Berliner Bezirken.

Die Kladower Grundschule um Sven Gehrmann (540 Kinder) war schon immer sportlich, auch wenn ein richtiger Sportplatz vor der Schule fehlt: „Wir haben einen kleinen Rasenplatz, der auch viel genutzt wird. Hinzu kommt eine große, gut ausgestattete Halle, eine sehr gut funktionierende Kooperation mit den Sportfreunden Kladow und – das Wichtigste – sehr, sehr engagierten Kolleginnen“, hatte Gehrmann im Spätsommer nach tollen Erfolgen beim Istaf im Olympiastadion berichtet: mehr hier im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Zu West-Berliner Zeiten war die Grundschule nahe dem Ortskern des 16.500-Leute-Ortsteils eine der größten der Stadt. Sie befindet sich in einer kleinen Seitenstraße des Ritterfelddamms, daher der Name.

Und auch die zweite Grundschule im Süden von Berlin-Spandau ist besonders sportlich: Die Fußballakademie von Hertha BSC veranstaltet das Wintercamp 2024 in der Mary-Poppins-Grundschule am Glienicker See. Die Kladower Grundschule (510 Kinder) hat ebenfalls viele sportliche Talente: ob Istaf, Handball-Schulmeisterschaft oder der Gewinn des legendären „Drumbocups“ im Fußball.

Der kleine Bolzplatz dient als Schulhof der Mary-Poppins-Schule. © André Görke

Schulleiter Stefan Meisel war früher Jugendtrainer bei Hertha BSC – hier meine Geschichte im Tagesspiegel. Das Camp findet in den Ferien vom 5. bis 9. Februar in seiner Schule statt, mit fünf Tagen Fußballschule für die Jahrgänge 2011 bis 2017, inklusive Komplettausstattung („Trikot, Hose, Stutzen, Ball“), zwei Trainingseinheiten am Tag, Herthinho-Besuch und Verpflegung der Kinder. Außerdem gibt es noch zwei Eintrittskarten für Hertha-Spiele im Olympiastadion. Kosten: 259 Euro. Hier geht’s zur Warteliste: fussballschule.herthabsc.com

In unseren Bezirksnewslettern – mit schon über 287.000 Abos – berichten wir aus den Rathäusern, greifen Bezirksdebatten auf, nennen Tipps und Termine für Ihren Kiez.

Bezirke-Newsletter: Spandau

