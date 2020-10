Während die Räumung des Hauses in der Liebigstraße 34 am Freitagmorgen recht friedlich verlaufen war, kam es rund um die am Abend angemeldete Demonstration in Mitte immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Randalierer warfen Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine gezielt auf Einsatzkräfte, wie die Polizei auf Twitter schrieb. In der Nähe des Hackeschen Marktes wurden Steine in Schaufenster geworfen. Mehrere Autos wurden angezündet.

Am Samstagmorgen konnte die Polizei noch keine Auskunft über eine Bilanz zur Nacht geben. Man werte nun erst einmal alle Erkenntnisse aus, heißt es in der Pressestelle.



Gegen 0.30 Uhr wurde die Demonstration nach Angaben der Polizei in der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg beendet. Die Polizei kündigte im Anschluss an, auch in der restlichen Nacht mit vielen Kräften im Einsatz zu sein. Bereits am Abend hatten 1900 Polizisten die Demonstration gesichert, zu der nach Einschätzung von Beobachtern vor Ort mehr als 1000 Menschen gekommen waren.

Nach Tagesspiegel-Informationen ging die Polizei davon aus, dass sich bis zu 200 oder mehr Angehörige der extrem gewaltbereiten Autonomenszene unter den Demonstranten gemischt hatten.