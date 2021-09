Berlin testet am "Internationalen autofreien Tag" in diesem Jahr eine Premiere: Erstmals gilt an diesem 22. September den ganzen Tag bis Mitternacht freie Fahrt im gesamten öffentlichen Nahverkehr auf Berliner Stadtgebiet – also in Bussen und Bahnen sowie auf den Fähren im Tarifbereich AB.

Entsprechend schwierig sind Prognosen, wie viele Menschen das Angebot nutzen werden – und ob möglicherweise in einigen Verkehrsmitteln Gedränge droht. Im vergangenen Jahr galten Einzelfahrscheine als Tagestickets, aber Gratisfahrten gab es nicht.

Die BVG sieht nach Auskunft von Unternehmenssprecherin Petra Nelken keine Veranlassung, ihr Angebot aufzustocken, wie sie es kürzlich bei den Lokführerstreiks zumindest punktuell versucht hatte.

"Wir fahren 100 Prozent und haben 80 Prozent Fahrgäste im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit", sagte Nelken am Dienstag dem Tagesspiegel. "Es wäre also kein Problem, wenn am Mittwoch ein paar mehr Leute bei uns mitfahren. Wir hoffen natürlich, dass es mehr Leute sein werden; das wäre auch für unser Personal schön." Erfahrungsgemäß hänge der Andrang sehr vom Wetter ab: "Bei starkem Regen steigen auch die Radfahrer um."

Wo kein Ticket gebraucht wird, erübrigen sich auch Kontrollen – jedenfalls bei der BVG, deren Verkehrsmittel fast ausschließlich auf Berliner Stadtgebiet fahren. "Unser Kontrollpersonal und das der Fremdfirmen macht einen Schulungstag", sagte Nelken. Der Verantwortliche habe die Gelegenheit für ideal befunden.

Wer nach Brandenburg will, muss ein Ticket lösen

Bei der S-Bahn ist die Situation anders: Viele Linien starten und enden im Tarifbereich C, also auf Brandenburger Gebiet. Dafür ist auch am Mittwoch ein reguläres Ticket nötig. Die Verkehrsverwaltung wies darauf hin, dass auch ein Anschlussfahrschein fürs Umland allein nicht ausreiche, weil der nur in Verbindung mit dem Berliner Ticket gelte. Bei der Bahn hieß es auf Anfrage: "Um die Fahrt zum Zielort auch für ungeübte Fahrgäste möglichst einfach und angenehm zu gestalten, stehen DB-Mitarbeiter:innen auf den Bahnhöfen und in den Zügen gern für Auskünfte zur Verfügung. Auch in den Regionalzügen sind die Kundenbetreuer auf diesen Tag vorbereitet, um Reisenden nützliche Tipps für ihre Zugfahrtfahrt geben zu können."

Als zweite Aktion zu dem in vielen Städten weltweit begangenen "autofreien Tag" ist die Einrichtung von insgesamt 35 temporären Spielstraßen am Mittwoch geplant. Anders als vor gut einem Jahr vom Abgeordnetenhaus beschlossen, handelt es sich durchweg um Nebenstraßen, teilweise auch nur um kurze Abschnitte oder Enden davon.

Die meisten werden von 15 bis 19 Uhr zum Spielen, Klönen und Malen ohne Durchgangsverkehr freigegeben. Um mehr Platz für die Menschen zu schaffen, sind laut der Verkehrsverwaltung auch Halteverbote eingerichtet worden. Zumindest am Wetter muss das gemütliche Beisammensein auf der Fahrbahn nicht scheitern: Bei höchstens 17 Grad und mäßigem Wind soll es am Mittwochnachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne sein und trocken bleiben.

Insgesamt werden rund vier Straßenkilometer einbezogen, also weniger als 0,1 Prozent des Berliner Straßennetzes. Wie unterschiedlich der Stellenwert des Aktionstages in den einzelnen Bezirken gesehen wird, zeigt ein Blick auf die Straßenliste: In Lichtenberg, Treptow-Köpenick, Spandau und Steglitz-Zehlendorf – allesamt relativ große Bezirke – wird jeweils nur ein sehr kleiner Straßenabschnitt als temporäre Spielstraße ausgewiesen.

Folgende Straßen werden – überwiegend nur auf Teilstrecken – am Mittwochnachmittag zu Spielstraßen:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Babelsberger Straße, Haus Nr. 9 bis Nr. 14

Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Gasteiner- und Wegenerstraße

Windscheidstraße, zwischen Stuttgarter Platz und Gerviniusstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Böckhstraße (14-18 Uhr), zwischen Grimm- und Graefestraße

Kinzigstraße, zwischen Weser- und Scharnweberstraße

Simplonstraße (15.30 – 18.30 Uhr), zwischen Helmerding- und Matkowskystraße

Wrangelstraße, zwischen Oppelner- und Sorauer Straße

Lichtenberg

Wönnichstraße, Ecke Münsterlandplatz

Marzahn-Hellersdorf

Maxie-Wander-Straße, zwischen Carola-Neher-Straße und Auerbacher Ring

Kastanienallee, vor Kinderforschungszentrum Hellenum

Friesacker Straße, zwischen Strauß- und Lortzingstraße

Mitte

Biesentaler Straße (16-21 Uhr), Haus Nr. 6a bis Wriezener Straße

Große Hamburger Straße, Haus Nr. 20 bis Krausnickstraße

Plantagenstraße, Haus Nr. 17 bis Antonstraße

Pohlstraße, Haus Nr. 75 bis Kluckstraße

Neukölln

Anzengruberstraße, zwischen Donaustraße und Sonnenallee

Neckarstraße

Kienitzer Straße, zwischen Karl-Marx- und Bornsdorfer Straße

Sanderstraße, zwischen Hobrecht- und Friedelstraße

Pankow

Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Göhrener Straße

Jacobsohnstraße, Haus Nr. 1 bis Nr. 17

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenburger Straße

Reinickendorf

Kamekestraße, zwischen Herbst- und Hoppestraße

Tornower Weg, zwischen Birkenwerderstraße und Dannenwalder Weg

Spandau

Lutherstraße, am Lutherplatz

Steglitz-Zehlendorf

Sprungschanzenweg, Haus Nr. 1 bis Nr. 51

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Grimmstraße (Lichtenrade), zwischen Halker Zeile und Schillerstraße

Motzstraße, zwischen Kalckreuther- und Eisenacher Straße

Niedstraße, zwischen Lauter- und Handjerystraße

Steinmetzstraße, zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick

Krüllsstraße, zwischen Schmollerplatz und Karl-Kunger-Straße

Umweltsenatorin Regine Günther und die Friedrichshain-Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (beide Grüne) bedankten sich vorab bei den Anwohnerinitiativen, die der Verwaltung bei Realisierung der Spielstraßen helfen.

Günther will am Mittwoch die Spielstraße vor der Bötzow-Grundschule in Prenzlauer Berg eröffnen.