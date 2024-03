Bauarbeiten auf mehreren Linien Diese Berliner S-Bahn-Strecken sind in den Osterferien gesperrt

Die S-Bahn baut. In den Osterferien liegen die Schwerpunkte im Süden und Osten der Stadt, teilte das Unternehmen mit. Dass in den Ferien gebaut wird, habe einen einfachen Grund: Dann sind weniger Pendler unterwegs. Mehrere Strecken sind auf Abschnitten gesperrt, als Ersatz fahren Busse, die Fahrzeiten verlängern sich erheblich. Ein Überblick über die Arbeiten.

S1/S8

Im Norden finden die umfangreichsten Arbeiten statt. Seit 17. Februar ist die Strecken von Birkenwerder nach Oranienburg für die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks gesperrt. Zeitgleich werden die Stromversorgung und 9500 Meter Gleis und Stromschienen erneuert.

Am 28. März beginnt auf dieser Großbaustelle der zweite Bauabschnitt. Dafür wird die Sperrung auf der S1 ausgedehnt auf den Abschnitt Oranienburg – Frohnau. Die S8 ist zwischen Schönfließ und Birkenwerder gesperrt, und zwar von Donnerstag, 28. März (22 Uhr), bis Donnerstag, 9. Mai (1 Uhr). Die S1 fährt Wannsee – Frohnau, tagsüber im 10-Minuten-Takt. Die S8 fährt (Wildau–) Grünau – Schönfließ, im Nachtverkehr an den Wochenenden unverändert Grünau – Pankow. Busse fahren als Ersatz zwischen Frohnau und Oranienburg sowie zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder.

Fahrgäste fürchten diese Tafeln auf dem Bahnsteig: Hier wird gebaut. (Archivbild) © Jörn Hasselmann

S2

Zwischen Mittwoch, 3. April (4 Uhr) und Montag, 8. April (1.30 Uhr) ist auf der S2 der Abschnitt Schichauweg – Priesterweg gesperrt. An der Buckower Chaussee entsteht eine neue Straßenbrücke über die Gleise. Dafür wird in der Woche nach Ostern das Traggerüst über die S-Bahn gebaut. Zeitgleich finden Kabelarbeiten an der Eisenbahnbrücke Attilastraße statt. Diese Arbeiten gehören zum Ausbau der Dresdner Bahn, die 2025 für den Fernverkehr eröffnet werden soll.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die S2 fährt deshalb in zwei Teilen: Blankenfelde – Schichauweg sowie Priesterweg – Bernau. Die Abfahrtszeiten ändern sich. Zwischen Schichauweg und Priesterweg fahren Busse, am S-Bahnhof Priesterweg müssen Fahrgäste einige Minuten Fußweg einkalkulieren, die Busse fahren am Prellerweg ab.

Zudem ist der nördliche Teil der S2 betroffen. Von Freitag, 5. April (22 Uhr) bis Montag, 8. April (1.30 Uhr) ist auch der Abschnitt Buch ­– Bernau gesperrt. An der Brücke Pölnitzweg finden laut Bahn Kabelarbeiten statt. Die S2 fährt nur zwischen Priesterweg und Buch, tagsüber und abends im 10-Minuten-Takt. Auch zwischen Buch und Bernau fahren Busse.

S5

Von Freitag, 22. März (22 Uhr) bis Dienstag, 2. April (1.30 Uhr) werden zwischen Hoppegarten und Mahlsdorf die Gleise erneuert. Der Abschnitt ist voll gesperrt. Die S5 fährt deshalb in zwei Teilen: Strausberg Nord – Hoppegarten sowie Mahlsdorf – Warschauer Straße/Westkreuz. Die Abfahrtszeiten ändern sich. Als Ersatz fahren Busse zwischen Hoppegarten und Mahlsdorf. In einigen Nächten gilt eine erweiterte Sperrung: Am 22./23. März, 25./26. März, 29./30. März sowie 1./2. April pendeln die Züge nur zwischen Strausberg Nord und Fredersdorf. Der Ersatzbusse fahren in diesen Zeiten entsprechend.

Ostbahnhof

Am Ostbahnhof werden die Hilfskonstruktionen zur Sanierung des Hallendachs sowie die Gerüste auf den Bahnsteigen umgebaut und verschoben. Daher werden die vier Gleise der S-Bahn (8 bis 11) im Zeitraum von 28. März (4 Uhr) bis 13. April (1 Uhr) abwechselnd gesperrt.

Die Abfahrtszeiten ändern sich. Die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 fahren in Ostbahnhof und Warschauer Straße auf anderen Gleisen ab. Teilweise entfallen die Verstärkerfahrten der Linien S3 und S5 in den Hauptverkehrszeiten zwischen Ostbahnhof und Karlshorst bzw. Mahlsdorf.

Die S-Bahn bittet die Fahrgäste, sich vor der Fahrt in der App oder im Internet zu informieren. Dort seien Informationen zu allen Änderungen in der Taktung, bei den Abfahrtszeiten und zum Bus-Ersatzverkehr zu finden, teilte das Unternehmen mit.