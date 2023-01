Baustelle der BVG in Berlin-Tempelhof Seniorenvertretung fordert Verbesserungen an gefährlicher Radspur Verbesserungen

Der Abschnitt des Radwegs auf dem Tempelhofer Damm, der über die Stubenrauchbrücke stadteinwärts von der Ullsteinstraße zur Ordensmeisterstraße führt, ist noch immer wegen der Bauarbeiten der BVG nur auf einer provisorischen Strecke angelegt. Er ist lediglich mit gelben Linien markiert und bildet sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer eine Herausforderung.

Die Seniorenvertretung des Bezirks ist der Auffassung, dass er beide Gruppen massiv gefährdet, und fordert Verbesserungen. Für Fußgänger sei die verbliebene Gehwegbreite zu knapp bemessen, da dort viele Menschen zu Fuß unterwegs seien. Am nördlichen U-Bahnausgang können die vom Süden kommenden Radfahrer nicht gut erkennen, wenn dort Fahrgäste auf den Gehweg treten und Richtung Tempelhofer Hafen laufen. Besonders gefährlich sei es, wenn Radfahrer dort mit hohem Tempo fahren.

Laut Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) wird die derzeitige Baustelle der BVG noch gut sechs Wochen an dieser Stelle sein, und deswegen wird auch die temporäre Radspur so weiter geführt. Dann werde die Baustelle aber verlegt, was auch Einfluss auf die weitere temporäre Radwegführung haben wird. Die Anordnungen für den Verkehr würden von der Senatsverwaltung für Verkehr getroffen. Wenn dann die endgültige Spur angelegt wird, soll der Radweg südlich vom nördlichen U-Bahnausgang auf die Fahrbahn verschwenkt und dort weiter geführt werden.

