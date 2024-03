Bei Touristen beliebte Linien 200 und 255 Berliner Verkehrsbetriebe verdichten Takt wieder

Nach einer Reduzierung des Busangebots in Berlin wegen Personalmangels fahren ab dem Fahrplanwechsel am 7. April zumindest zwei Linien wieder häufiger. Die bei Touristen beliebte Buslinie 200 sowie die Linie 255 sollen dann im 12-Minutentakt unterwegs sein, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mit.

Die Linie 200 fuhr bisher aufgrund der Taktreduzierung im 20-Minutentakt zwischen Zoologischer Garten und dem U-Bahnhof Stadtmitte sowie im 10-Minutentakt zwischen Stadtmitte und Prenzlauer Berg. Die 255 kam bislang alle 15 Minuten.

„Wir sind natürlich Realisten und wissen, dass die schwierige Situation noch nicht vorbei ist“, teilte BVG-Chef Henrik Falk mit. „Aber diese Verbesserungen sind ein Leuchtturm, an dem wir uns auch selbst orientieren.“

Seit fast 1,5 Jahren fahren die Busse des Unternehmens einen Ausnahmefahrplan, weil es bei der BVG nicht genügend Busfahrerinnen und Busfahrer gibt. Zwar hat das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich eingestellt. Doch die Engpässe bleiben.

Derzeit verhandelt die BVG mit Verdi um neue Tarifverträge, in denen es auch um die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer geht. Die Gewerkschaft fordert neben mehr Urlaubstagen und Urlaubsgeld auch längere Wendezeiten auf allen Linien am Ende einer Strecke. Die nächste Verhandlungsrunde ist für diesen Donnerstag angesetzt. (dpa)