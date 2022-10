Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Ist Berlin noch Partyhauptstadt?

Mit dem Gerücht, das Berghain könne zum Jahresende schließen, sorgte der Journalist Jürgen Laarmann kürzlich für (mediale) Aufregung. Mittlerweile hat er seine Aussage relativiert. Die Sorge, dass einige Clubs die aktuellen Krisen – Energiepreise, Inflation, Corona – finanziell nicht überstehen und aus dem Stadtbild verschwinden könnten, bleibt.



Finanzielle Unterstützung soll vom Senat kommen: Die am Dienstag im Senat beschlossenen „Liquiditätshilfen Energie“ stehen laut Wirtschaftsverwaltung auch der Berliner Club- und Kulturszene offen. Die Kulturverwaltung betont, dass an weiteren Programmen gearbeitet werde. „Kurz gesagt: Wir haben nicht mit erheblichem finanziellen Aufwand die Kulturszene Berlins durch die Corona-Krise gebracht, um sie jetzt sterben zu lassen.“ Mit einem Ergebnis sei zeitnah zu rechnen.

Vor welchen Herausforderungen steht Berlins Clubszene dieser Tage? Ist Berlin eigentlich noch Partyhauptstadt? Und wenn ja: Kann sie das bleiben? Wo feiert es sich am besten? Und warum wirkt das Berghain aphrodisierend? Um all das geht’s in der neuen Folge „Berliner & Pfannkuchen“. Mit Einschätzungen von Tresor-Gründer Dimitri Hegemann, Party-Veranstalter Chris Symbiotikka und DJ und Journalistin Gesine Kühne. Überall, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss., Jessica Gummersbach & Nora Weiler. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Letzte Woche ging's um Berlins Kulinarik:

Außerdem nach wie vor hörenswert:

