Berliner Polizei geht gegen Aktivisten vor Hausdurchsuchung bei Mitglied der „Letzten Generation“

Die Polizei Berlin hat am Montag die Wohnung eines Mitglieds der „Letzten Generation“ durchsucht. Das bestätigte die Behörde am Dienstag auf Nachfrage.

Am Montag starteten die Aktivisten nach ihrer Sommerpause eine neue Protestwelle und blockierten 20 Verkehrspunkte in der Hauptstadt. Sieben weitere Blockaden konnte die Polizei verhindern.

Unter dem Motto „Wendepunkt 2023“ sind insbesondere drei Wochen mit großen Aktionen in Berlin geplant: vom 18. bis 22. September, vom 23. bis 27. Oktober und vom 27. November bis 1. Dezember.

Außerdem mussten nach Angaben einer Sprecherin mehrere Aktivisten am Montag in polizeilichen Gewahrsam, konnten am selben Tag aber wieder gehen. Nach Angaben der „Letzten Generation“ wurden 71 Unterstützerinnen und Unterstützer festgehalten. Die genauen Hintergründe für die Durchsuchung und die Ingewahrsamnahme sind derzeit noch unklar.

Bereits im Mai hat die Polizei in sieben verschiedenen Bundesländern, auch in Berlin, 15 Wohnobjekte von Mitgliedern der Klimagruppe durchsucht. Im Zuge der Razzia wurden Konten beschlagnahmt und Vermögenswerte gesichert. Auch die Homepage der Gruppe wurde beschlagnahmt und abgeschaltet.