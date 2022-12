Erhöhter Reiseverkehr 600.000 Flugpassagieren werden während der Weihnachtsferien am Flughafen BER erwartet

Für die Weihnachtsferien rechnet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit einem leicht erhöhten Reiseverkehr am BER. Vom 22. Dezember bis zum 3. Januar werden voraussichtlich rund 600.000 Passagiere am BER starten und landen, teilt die FBB mit. An den Spitzentagen, zu Ferienbeginn und zum Ende der Ferien, erwarte man bis zu 60.000 Fluggäste pro Tag in beiden Terminals. In den Herbstferien waren es an den Spitzentagen mehr als 80.000 Reisende.

Die Fluglinien am BER bringen die Urlauber zu 122 Zielen in 50 Ländern. Beliebte Ziele seien vor allem die Mittelmeerländer Spanien, Italien, die Türkei und Portugal. Für den Winterurlaub gefragt sei die Schweiz, Österreich und Skandinavien. Bei den Städtetrips stünden London, Paris und Kopenhagen ganz oben in der Gunst. Doha und New York seien beliebte Langstreckenziele.

Für die Mitarbeiter der Flughafengesellschaft, der Fluglinien und der Boden-Dienstleister ist die Weihnachtszeit nach Angaben der FBB normale Arbeitszeit. An den drei Weihnachtsfeiertagen seien allein in der Flughafengesellschaft rund 1200 Beschäftigte in den Terminals oder auf den Vorfeldern im Dienst, um den Flugbetrieb zu sichern.

Die Flughafengesellschaft empfiehlt, bereits zuhause online einzuchecken. Es sei auch möglich, einen Zeit-Slot für die Sicherheitskontrolle im Terminal ein zu reservieren.

