Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Anlagenmechaniker?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in Kurzform?

Ich mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik bei der Jänichen Versorgungstechnik GmbH. Ich unterstütze unsere Monteure beim Heizungs- und Bäderbau. Ich helfe beim Einhanfen und Schneiden von Rohrleitungen oder Verschrauben von Heizgeräten und bekomme einen Einblick in verschiedene Technologien und Werkzeuge.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Generell sollte ein Interesse am Handwerk und an modernen Technologien bestehen. Auch sollte man sich nicht davor scheuen, körperlich tätig zu werden, da größere Maschinen bedient werden müssen. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass man Spaß an der Arbeit im Team hat.

Warum würdest Du den Ausbildungsberuf empfehlen?

Besonders Spaß macht mir die steile Lernkurve in meinem Ausbildungsberuf, da man in so vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Man erlernt Fähigkeiten, die einem im privaten Leben weiterhelfen. Es ist schön, dass man am Ende des Tages konkrete, greifbare Ergebnisse seiner Arbeit sieht.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie wird sie vergütet?

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Vergütet wird sie mit 800 Euro im ersten, 900 im zweiten, 975 im dritten und 1050 Euro im letzten Lehrjahr.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Das Besondere an meinem Ausbildungsberuf sind die hervorragenden Zukunftsaussichten, da ein großer Fachkräftebedarf besteht. Zudem kann man sich über Techniker- oder Meisterschulungen weiterbilden oder ein Team anleiten. Es ist interessant, immer über moderne Technologien informiert zu sein.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.