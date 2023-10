Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Großhandelskaufmann?

Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich bin Joshua W., 26, und im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Ich arbeite zurzeit in der Abteilung Einkauf bei der Biokorntakt Vertriebs GmbH, einem Großhandel und Importeur für Bio-Rohstoffe aus Berlin.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Man sollte keine Angst vor Zahlen und Rechnen haben. Es ist auch von Vorteil, wenn man gut organisieren kann. Teamfähigkeit ist ein absolutes Muss in dem Beruf, da alle Abteilungen eng miteinander verknüpft sind und gemeinsam an einem Strang ziehen.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Am liebsten arbeite ich in der Abteilung Buchhaltung. Dabei gefällt mir Rechnungsprüfung besonders. Bei der Biokorntakt gefällt mir, dass ich Projekte eigenständig bearbeiten kann. Da der Beruf in seinen Tätigkeiten so breitgefächert und vielseitig ist, findet fast jeder etwas für sich.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre, kann aber gegebenenfalls verkürzt werden. Die Höhe der Vergütung hängt vom Ausbildungsbetrieb ab. Im 1. Lehrjahr bewegt sie sich in einer Spanne von 750 bis 1150 Euro brutto und steigt jedes Jahr um zirka 100 Euro brutto.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Da wir als Großhandel für Bio-Rohstoffe auch Waren aus dem Ausland importieren, kann es hilfreich sein, neben Deutsch und Englisch noch eine Fremdsprache zu beherrschen. Das ermöglicht eine gute Lieferantenbindung.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.