Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Gebäudereiniger?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in Kürze?

Während meiner Ausbildung bei der GRG lerne ich alle Bereiche der Gebäudereinigung kennen. Momentan arbeite ich in der Glasreinigung. Zu meinen Aufgaben gehören der Umgang mit Leitern und Teleskopstangen, die Reinigung von Zwischenglas, Vitrinen und Fenstern sowie deren Rahmen. Zusätzlich besuche ich einmal in der Woche die Berufsschule und bekomme dort die theoretischen Grundlagen vermittelt.

Welche Interessen sollte man für diese Ausbildung mitbringen?

Neben dem Spaß an Teamarbeit ist es wichtig, gerne im Kontakt mit Kunden zu sein. Außerdem sollte man handwerkliches Geschick mitbringen und definitiv keine Höhenangst haben.

Was macht besonders Spaß und warum würdest Du die Ausbildung empfehlen?

Mir gefällt der Umgang mit der Höhe und den dazugehörigen Sicherungssystemen. Die Ausbildung bei der GRG ist sehr umfangreich gestaltet und bietet eine Mischung aus praktischer Arbeit und theoretischer Bildung. Das direkte Ergebnis der eigenen Arbeit zu sehen, macht mir viel Freude.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie wird sie vergütet?

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Vergütet wird sie mit 875 Euro im ersten, 1035 Euro im zweiten und 1200 Euro im dritten Lehrjahr.

Was sollen wir sonst noch wissen?

Was diesen Beruf so besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Man kommt an unterschiedliche Orte und lernt neue Techniken kennen. Dank der starken Nachfrage nach qualifizierten Gebäudereinigern sind die Jobchancen gut. Nach der Ausbildung hat man die Möglichkeit seinen Meister zu machen oder einen Ausbilderschein. Ebenso kann man einen Kletterschein machen.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.