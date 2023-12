Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Fachkraft für Lagerlogistik?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz

Ich bin Lisa G., 20 Jahre alt, im zweiten Lehrjahr und erlerne den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik bei der Charité CFM Facility Management GmbH. Es macht viel Spaß und ich bin froh darüber, dass ich mich dafür entschieden habe.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Man sollte es mögen, im ständigem Austausch mit anderen Menschen zu stehen. Darüber hinaus sollte man auch handwerklich nicht völlig unbegabt sein und keine Angst davor haben, auch mal Fehler zu machen.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Besonders Spaß macht mir der Umgang mit meinen Kollegen und den Lieferanten. Hier ist jeder für einen kleinen Spaß zu haben. Vielfalt wird in diesem Betrieb großgeschrieben. Hinter der Logistik stecken viele spannende Prozesse und Aufgaben, weit mehr als nur „Pakete buchen“.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre und lässt sich mit Zustimmung des Betriebs bei guten Leistungen verkürzen. Im ersten Jahr liegt die Vergütung bei 930 Euro brutto, im zweiten Jahr sind es dann schon 1018 Euro brutto und im dritten Jahr schließlich 1112 Euro brutto.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Das Besondere an meiner Ausbildung ist, dass sie nicht nur im Lager stattfindet, sondern an allen Standorten der Charité. Dort arbeitet man im Wirtschaftstransport und in der Modulversorgung auf den Stationen. Die Logistik rund um die Kliniken ist sehr vielfältig und betreut unterschiedliche Bereiche, in die man täglich Einblicke bekommt.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer Berlin.