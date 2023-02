Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Kauffrau für Versicherungen und Finanzen?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich heiße Luisa S. und befinde mich im ersten Lehrjahr zur angehenden Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei der Welst Assekuranz Consulting GmbH, wo ich als Versicherungsmaklerin für die Betreuung unserer Kunden zuständig bin.

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Ich bin eine organisatorische und verantwortungsbewusste Person, und der Umgang mit Menschen bereitet mir viel Freude. Mein grundsätzliches Interesse an Wirtschaft und Finanzen haben mir den Berufseinstieg erleichtert.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich, da ich in vielen Bereichen des Versicherungswesens tätig bin; ob in der Beratung von Versicherungsprodukten oder der Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten oder Schadensfällen, somit habe ich Einblick in viele Abteilungen und Aufgabengebiete.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre an; bei einem entsprechenden Notendurchschnitt besteht die Möglichkeit, sie auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen. Die Vergütung erhöht sich mit jedem Jahr, im ersten Lehrjahr beträgt sie 693 Euro brutto, im zweiten 754 Euro brutto und im dritten 824 Euro brutto.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Ich fühle mich hier sehr wohl, habe ein tolles Team und ein modernes Arbeitsumfeld.

