Berliner Stadtreinigung will digitaler werden Info-Event für IT-Interessierte

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) besteht nicht nur aus Müllmännern (und -frauen), Straßenreinigern und Fuhrparkmitarbeitern, es gibt auch eine große IT-Abteilung mit rund 100 Digital-Experten. Weil dort der Nachwuchs knapp wird, die Aufgaben aber weiter wachsen, veranstaltet die BSR am heutigen Mittwoch von 17 bis 20 Uhr ein Info-Event für „berufserfahrene IT-Fachkräfte“ und „IT-begeisterte junge Menschen“ in der Hauptverwaltung der BSR in der Ringbahnstraße 96 in Tempelhof.

„Berlin sauber halten und unsere Stadt ökologisch, wirtschaftlich, sozial mitgestalten – dabei spielt die IT eine zentrale Rolle“, erklärt Christoph Vielhaber, Vorstand Finanzen und Digitalisierung bei der BSR. Für eine „durchgängig digitalisierte Prozesskette und die Entwicklung neuer Applikationen“ würden künftig weitere IT-Profis gebraucht. Der Info-Event findet im Rahmen der „Future Work Week“ statt, die die BSR für ihre Mitarbeiter und gewerbliche Kunden veranstaltet.

In 45 „Sessions“ geht es in der Future Work Week um Themen wie digitaler Arbeitsplatz, digitale Fahrzeugtechnik, Change Management, „Kulturwandel, Datenschutz, IT-Security und – bei aller Digitalität – Achtsamkeit gegenüber uns selbst und anderen“, wie die BSR mitteilt.

Höhepunkt der IT-Woche ist eine Podiumsdiskussion zum Thema Künstliche Intelligenz unter anderem mit Tina Klüwer, Direktorin im Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum und Mitglied im Zukunftsrat des Bundeskanzlers.