„Dieselt den Bundestag richtig ein!“ Bauern-Protest gegen Ampel-Kürzungen – Berlin droht Verkehrschaos

Am Montagvormittag könnte der Straßenverkehr auf vielen Straßen Berlins zum Erliegen kommen. Bauern aus Brandenburg und anderen Bundesländern wollen mit einer Großdemonstration mit Traktoren aus allen vier Himmelsrichtungen gleichzeitig in die Innenstadt fahren. Die Abschlusskundgebung soll gegen Mittag am Brandenburger Tor stattfinden.