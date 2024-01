Großeinsatz nach dem Jahreswechsel Berliner Stadtreinigung beseitigt Rekordmüllmenge in Berlin

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat nach eigenen Angaben bereits am Neujahrstag eine Rekordmenge von 620 Kubikmetern Müll eingesammelt, das sind 100 Kubikmeter mehr als im Vorjahr. Das teilte das Unternehmen am Mittwochvormittag im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) mit.

BSR-Sprecher Thomas Klöckner sagte dem Tagesspiegel, etwa 500 Beschäftigte der BSR seien in einem Spezialeinsatz mit 180 Fahrzeugen an Schwerpunkten eingesetzt gewesen, etwa am Kurfürstendamm, am Hermannplatz und im Umfeld der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor. Für die Reinigung der Veranstaltungsfläche sei die BSR allerdings nicht verantwortlich gewesen, da die Party als gewerbliche Veranstaltung galt.

Winterdienst geht vor

Auf den restlichen Straßen und Gehwegen der Hauptstadt liegt noch reichlich Müll. Dieser wird laut BSR im Rahmen der normalen Straßenreinigung nach und nach eingesammelt, ohne dass dafür zusätzliche Einsätze geplant sind.

Aufräumarbeiten mit einem Lastwagen der BSR auf der Straße Unter den Linden. © dpa/Annette Riedl

Die ausgebrannten Feuerwerksbatterien und leeren Flaschen auf den Straßen und Gehwegen bereiten den Reinigungskräften besondere Schwierigkeiten. Diese Gegenstände sind zu groß für die Saugschächte der Kehrmaschinen und müssen stattdessen aufwändig per Hand eingesammelt werden, was viel Zeit kostet.

Ein Wintereinbruch könnte die Reinigungsarbeiten weiter verzögern. Bei Schneefall und Glatteis müsse die BSR die Mitarbeitenden für die Räumung und Streuung von öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen einsetzen, erläuterte Klöckner: „Winterdienst hat immer Priorität, denn da geht es um Verkehrssicherheit“.