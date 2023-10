Künstliche Intelligenz für die Finanzbranche Deutsche Bank investiert in Berliner Start-up Kodex AI

Die Deutsche Bank investiert in Kodex AI, ein auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen in Berlin. Das Start-up entwickelt eine KI-Anwendung für die Finanzbranche. Die Investition folgt auf eine Zusammenarbeit innerhalb des „Entrepreneurs in Residence“-Programms der Bank für junge Gründerinnen und Gründer.

Thomas Kaiser und Claus Lang, die Gründer von Kodex AI, haben zusammen mit Finanzfachleuten der Bank an einer spezialisierten KI-Anwendung gearbeitet, die Daten aus Finanzdokumenten extrahieren und analysieren kann. Diese Anwendung, basierend auf einem Large Language Model (LLM), wurde trainiert, um die Fachterminologie der Finanzbranche und Zusammenhänge präzise zu verstehen.

„Während meiner Tätigkeit als Strategieberater für Kunden aus der Finanzbranche bei der Boston Consulting Group habe ich persönlich wochenlang nachts Berichte durchforstet, um die richtigen Informationen für unsere Analysen zu finden“, erklärt Thomas Kaiser. Die Idee hinter Kodex AI sei es, diese Aufgabe durch ein automatisiertes Tool zu lösen. An der Frühphasen-Finanzierungsrunde beteiligten sich auch mehrere Risikokapitalgeber. Insgesamt sammelte Kodex AI 1,6 Millionen Euro ein.