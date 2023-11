Mein erster Job Im Rucksack Medikamente ins Altenheim gebracht

Meinen ersten Job hatte ich mit gerade einmal zwölf Jahren. Das war eine Zeit, in der viele meiner Freunde noch mit ihren Fahrrädern durch die Nachbarschaft fuhren und sich bei ihnen alles nur um Spiele und Abenteuer drehte. Doch für mich begann damals schon ein anderes Abenteuer, das mich in die Welt der Verantwortung und des eigenen Verdienstes einführte.

In der kleinen Einkaufsstraße in Hamburg arbeitete ich für eine Apotheke und durfte Medikamente mit meinem Fahrrad ausliefern. Besonders schwierig waren die Infusionsflaschen, die ich im Rucksack zu einem weit entfernten Altenheim gebracht habe. Ich erinnere mich noch gut an den Stolz, den ich empfand, wenn ich die Medikamente sicher ausgeliefert hatte. Dabei verdiente ich damals fünf Mark in der Stunde, und manchmal gab es sogar Trinkgeld von dankbaren Kund:innen.

Erfahrung von unschätzbarem Wert

Die Erfahrung, die ich in dieser Zeit sammelte, war von unschätzbarem Wert. Nicht nur lernte ich, wie man selbstständig seine Routen und Ziele plante, sondern es war auch körperlich anstrengend. Es war ein erster Schritt in die Arbeitswelt, der mir zeigte, dass ich bereit war, Verantwortung zu übernehmen.

In unserer Serie berichten uns Persönlichkeiten aus der regionalen Wirtschaft in loser Reihenfolge über ihre ersten Jobs als Schüler oder Studenten. © Tagesspiegel

Nach diesem ersten Job folgten viele weitere Gelegenheiten, Geld zu verdienen und wichtige Fähigkeiten zu entwickeln. Ich arbeitete als Babysitterin, Kellnerin und in einem Geschäft, in dem ich Kleidung verkaufte. Es gab sogar einen Job, bei dem ich mich bereit erklärte, blau angemalt Werbung für die Blue Man Group in Wedding zu machen und Flyer zu verteilen.

Zur Person: Franziska von Hardenberg, 39 Jahre, hat in den vergangenen Jahren zehn Unternehmen gegründet. Die gebürtige Hamburgerin baut seit 2012 Marken auf. Nach einem Bachelor in Marketing und Kommunikationswissenschaften und einem Master ging die Mutter zweier Töchter zu Rocket Internet, wo sie für 70 der damals 250 Mitarbeiter von Zalando verantwortlich war. Mit ihren Unternehmen The Siss Bliss und Bliss Bang Capital will sie anhand von hochwertigem Schmuck einen geschlossenen Goldkreislauf durch Recycling von Altgold schaffen. Mehr Folgen der Serie „Mein erster Job“ finden Sie hier.

Meine wichtigste erste Arbeitserfahrung kam jedoch nach meiner Zeit bei Rocket Internet im Jahr 2011. Ich fand mich in einem Blumenladen wieder, der sich von anderen unterschied. Dieser Blumenladen war keine gewöhnliche Blumenhandlung, sondern eine Behindertenwerkstatt, in der die Blumen für den Blumenladen nebenan vorbereitet wurden. Ich absolvierte dort ein sechsmonatiges Praktikum während des Winters. Der Grund dafür war, dass ich meine Idee für Bloomy Days, den ersten Online-Blumenabonnement-Service, testen wollte, auch in der kalten Jahreszeit.

Ich wollte herausfinden, ob ich auch im Winter wöchentlich frische Blumen anbieten konnte und ob die Vielfalt dafür ausreichen würde. In dieser Zeit habe ich unzählige Bücher mit Tipps und Tricks gefüllt und wusste nach den sechs Monaten, dass meine Idee funktionieren könnte. Dieser Job hat mich auf meinem Weg zur Gründung begleitet und nachhaltig geprägt. Heute, viele Jahre später, beschäftige ich mich in meinem Alltag mit dem schönsten Edelmetall der Welt: Gold. Durch mein Schmuckunternehmen The Siss Bliss und mein Gold-Recycling-Unternehmen Bliss Bang Capital habe ich erneut viele Arbeitsplätze in der Hauptstadt geschaffen und wir sind dabei, den Markt zu transformieren.

Diese Erfahrung zeigt, dass ich mich nicht vor Herausforderungen scheue und immer wieder bereit bin, von vorne anzufangen. Wenn es etwas gibt, was ich mir für die Zukunft bewahren möchte, dann ist es meine Neugier und mein Spaß am Aufbruch in neue Abenteuer. Jeder Job, den ich in meinem Leben hatte, hat dazu beigetragen, mich zu formen und mich auf die Reise zu schicken, auf der ich heute bin. Ich bin dankbar für all diese Erfahrungen und freue mich auf die nächsten Herausforderungen, die das Leben für mich bereithält.