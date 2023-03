Mein guter Rat Kein vorgeschnittenes Obst und keine Rohkostsalate

Die Osterferien sind nicht mehr weit und die Lust auf Fernreisen ist nach den Pandemiejahren auch bei den Berlinerinnen und Berlinern wieder neu erwacht. Gerade in Bezug auf die Ernährung sollten Sie aber gut informiert in Ihren Urlaub starten, wenn Sie ein exotisches Reiseziel mit niedrigen Hygienestandards gewählt haben.

Auch bei Desserts und Eiscremes sollten Sie vorsichtig sein

Kochen und Schälen ist hier nämlich oberstes Gebot, da nur starkes Erhitzen Krankheitserreger wirklich abtötet. Auf Speisen mit rohen Eiern sollten Sie lieber verzichten und Rohkostsalat zu essen, ist in Ländern mit geringen Hygienestandards ebenfalls ein großes Risiko. Obst waschen Sie außerhalb Europas am besten mit abgepacktem Trinkwasser und kaufen kein vorgeschnittenes am Straßenrand. Seien Sie auch vorsichtig bei Desserts und Eiscremes, die rohe Eier enthalten, und entscheiden Sie sich im Zweifelsfall lieber für industriell abgepacktes Eis.

Dies gilt auch für Getränke. Kaffee und Tee brühen Sie am besten mit sprudelnd kochendem Wasser auf und verwenden zum Trinken oder Zähneputzen nur abgefülltes Trink- oder Mineralwasser aus der Flasche. Wasser aus der Leitung muss nämlich mindestens fünf Minuten abgekocht und gefiltert werden, damit Bakterien und Parasiten wirksam bekämpft werden. Ein vielen Reisenden kaum bewusstes Risiko sind tatsächlich Eiswürfel, die nicht immer aus aufbereitetem Trinkwasser bestehen.

Und so schmackhaft sie auch aussehen: Frisch gepresste Obstsäfte zu trinken, ist auf Fernreisen immer riskant, gerade wenn sie am Strand oder auf der Straße angeboten werden. Damit Sie darauf vorbereitet sind, falls Ihr Magen rebelliert, haben Sie am besten eine Reiseapotheke im Gepäck, die ein Durchfallmittel enthält. Wenn Sie meine Tipps beherzigen, sollte es aber eigentlich nicht zum Einsatz kommen müssen und Sie können Ihre Fernreise genießen und sich gut erholen.

Zur Startseite