Die Stern Auto GmbH will Mitte dieses Jahres einen BYD Pioneer Store im Berliner Westlight, einem Hochhaus an der Budapester Straße 35, eröffnen. Dazu hat das Unternehmen mit den Marken Mercedes-Benz, Smart, Grenadier, Fuso, Hymer, Tremonia sowie dem chinesischen Hersteller BYD rund 915 Quadratmeter Ladenfläche in dem zentral gelegenen Objekt in der City West Berlins, nahe dem KaDeWe an der Tauentzienstraße, angemietet. Dies teilte das Maklerhaus JLL am Freitag mit.

Stern Auto ist dann mit mehr als zwanzig Standorten in Ostdeutschland vertreten, acht davon in Berlin und Brandenburg. Eigentümer und Vermieter des Geschäftshauses Westlight ist ein institutioneller Investor. Der sechzig Meter hohe Neubau wurde 2020 eröffnet.

Ein vom chinesischen Autobauer BYD gechartertes Autotransportschiff hatte auf seiner Jungfernfahrt am Sonntag erstmals in einem deutschen Hafen angelegt. Seit Anfang dieser Woche wurden die ersten Fahrzeuge an Land gebracht, sagte eine Sprecherin des Logistik-Dienstleisters BLG.

Der größte Teil Ladung – rund 3000 Fahrzeuge – sind E-Fahrzeuge. Die „Explorer No. 1“ ist den Angaben zufolge das erste von künftig acht eigenen Schiffen, das BYD für den Autotransport von China nach Europa einsetzen will.

BYD ist einer der größten Automobilproduzenten Chinas und gilt als führend beim Absatz von Elektro-Fahrzeugen. Den Angaben zufolge will BYD mit der eigenen Charterflotte den Export chinesischer Pkw nach Europa beschleunigen.

Der RoRo-Carrier „BYD Explorer No. 1“ war Mitte Januar von Shenzhen zur Jungfernfahrt gestartet. Sein Ziel, der BLG-Autoterminal Bremerhaven, gehört mit mehr als 1,7 Millionen umgeschlagenen Fahrzeugen pro Jahr zu den größten Autoterminals der Welt.

China wird stieg einer Studie des Autoexperten Stefan Bratzel im vergangenen Jahr zum weltweit größten Autoexporteur auf. In den neun Monaten von Januar bis September verkauften chinesische Hersteller 3,4 Millionen Fahrzeuge ins Ausland, heißt es in einer Studie – die japanischen Hersteller exportierten 3,2 Millionen Fahrzeuge, die deutschen 2,4 Millionen Autos. China hatte bereits 2022 Deutschland überholt – nun also auch die angestammte Exportnation Japan. (mit dpa und AFP)