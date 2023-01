Der Percussionist Grubinger hört mit 40 auf Aus. Halt. Stop. Lassen

Aus. Halt. Stop. Lassen. Das sind vier sehr brauchbare Synonyme fürs Aufhören. Gerne verwendbar für jedwede Kreuzworträtsel-Herausforderung, zugleich für den Multi-Percussionisten Martin Grubinger. Der hört auf. Mit 40 sagt er: Aus. Halt. Stop. Lassen.

Eine wahre Provokation

Das ist unerhört, eine wahre Provokation in einer Leistungsgesellschaft. Lässt einfach die Schlagstöcke fallen. Hat immerhin einen ungefähren Plan, was er für die nächsten Jahrzehnte – die Lebenserwartung deutscher Männer liegt mittlerweile bei 78,9 Jahren – anstellen will. Wir haben nichts zu raten, es ist sein Leben, das er zu leben hat.

Aber sein Entschluss ragt in andere Leben hinein. Aufhören, aufhören können ist eine diffizile Herausforderung. Der Schauspieler Günther Maria Halmer, am Donnerstag 80 geworden, spielt weiter, der Poptitan Dieter Bohlen nutzt sichtbar alle Techniken plastischer Chirurgie, um auf ewig 68 und keinen Tag älter auszusehen. Und Thomas Gottschalk? Der 73-Jährige wird „Wetten, dass..? selbst dann noch moderieren wollen, wenn das ZDF die Show längst abgeschafft hat.

All die genannten Persönlichkeiten üben Professionen aus, für die es keine starrenLimits gibt. Sie sind keine Fliesenleger, sie asphaltieren keine Straßen. Sie sind Künstler, sie sind Entertainer. Ihr Brot ist, euphemistisch gesagt, der Applaus des Publikums. Und wenn das Publikum sie weiterhin sehen, hören, erleben, bezahlen will, wird kein Barenboim und kein Bohlen abtreten.

Aber steigt das Alter, steigt die Gefahr häßlich gemurmelter Unmutsäußerungen: Lebt der immer noch? Kriegt der den Hals nicht voll? Hätte längst aufhören sollen! Selbst der Weihnachtsmann, dieser ewige Comebacker, ist nicht jedes Jahr ein gern gesehener Gast.

Joachim Huber ist beeindruckt: Der Multi-Percussionist Martin Grubinger hört mit 40 auf. Diesen Zeitpunkt fürs Aufhören hat er glatt verpasst.

Weil es sich der Autor mit niemandem, der älter als er selber ist (64 ist zu toppen), verderben will, hört dieser Text an genau dieser Stelle auf. Sonst müssten jetzt Namen fallen, wo das Aufhören dringend angeraten wäre. Ist aber auch nur ein Name drunter, den seine Fans unter keinen Umständen missen möchten - wird dieser Autor stante pede aufgefordert: Aus. Halt. Stop. Lassen.

