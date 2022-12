40 Tonnen weniger Müll Mercedes-Benz-Arena setzt auf Mehrwegbecher

Moritz Hillebrand war es schon länger ein „ästhetischer Dorn im Auge“, wie er sagt, wenn nach einem Spiel in der Mercedes-Benz-Arena überall auf den Rängen Plastikbecher rumliegen. Künftig soll es das nicht mehr geben. Ab Januar will die Anschutz Entertainment Group Germany (AEG), Betreiber der Mercedes-Benz-Arena, ein Mehrwegbechersystem einführen.

Die Becher sollen dann direkt in der Arena, die unter anderem Spielstätte der Eisbären und Alba Berlins ist, gereinigt werden. „In einer hauseigenen Waschanlage“, sagt Hillebrand, AEG-Pressesprecher. Damit sollen Emissionen vermieden werden, die üblicherweise beim Transport zu einer externen Becher-Waschstraße entstehen würden.

Die Becher selbst bestehen, so die AEG, zum Großteil aus bereits recyceltem Plastik und werden am Ende ihrer Lebensdauer auch wieder zu 100 Prozent weiterverarbeitet. Als wäre das nicht schon grün genug, soll die neue Spülstraße mit Ökostrom betrieben werden. Mit der Anlage in der Mercedes-Benz-Arena werden künftig außerdem die Becher der benachbarten Verti Music Hall gereinigt.

Insgesamt sollen damit etwa 40 Tonnen Müll pro Jahr vermieden werden, so lautet die Schätzung des Betreibers. Denn, ebenfalls nach AEG-Rechnung, in der Mehrzweckhalle in Friedrichshain gehen je nach Veranstaltung rund 5300 Becher pro Stunde über den Tresen.

Die Idee für eine nachhaltigere Nutzung der Becher hatte die AEG schon länger, sagt Hillebrand. „2018 kam die Diskussion um eine eigene Waschanlage zum ersten Mal auf. Dass wir eine praktikablere Lösung für die Plastikbecher brauchen, war schon lange Thema“, sagt er. Durch die Pandemie lag das Projekt aber länger flach.

