Berlin-Derby mit Fans an der Kegelbahn „Wir sind hier ja nicht beim Schach!“

Berlin-Derby? Gibt’s auch im Kegeln - und zwar in der Zweiten Liga. „Am Wochenende kommt es zunächst in Spandau, dann in Köpenick zum Gipfeltreffen, das vorentscheidend in der Liga sein könnte“, erzählt Ole Peitz vom Berliner Traditionsverein Spandauer SV. Am 7. Januar findet das erste Derby gegen die SG Oberschöneweide statt.

„Zuschauer sind herzlich willkommen, gern mit Lärminstrumenten – wir sind nämlich nicht beim Schach“, erzählt Peitz dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel und lacht. Wo wird denn gespielt? „Im Lenther Steig bei uns in Berlin-Siemensstadt gibt es 24 Sitzplätze, aber meist wird unsere Mannschaft im Stehen angefeuert“, erzählt Peitz. Gute Laune ist sowieso immer gut vor Ort, deshalb schicken die Spandauer schon mal eine kleine Spitze einmal quer durch die Stadt: „In Köpenick sind leider nur Stehplätze vorhanden und die Kegelsporthalle ist längst nicht so schön wie unsere…“ Der Eintritt ist in beiden Sporthallen kostenfrei.

Rückspiel dann beim 1. FC Union

Am 7. Januar, 12.15 Uhr, beginnt das Stadtderby mit dem Aufwärmen: Um 13 Uhr geht es so richtig los in der Kegelhalle in Siemensstadt. Das Spiel wird sogar live auf dem klubeigenen Youtube-Channel Spandauer SV I gestreamt („ggf. den veröffentlichten Link über www.kegler-von-spandau.de nutzen“). Das sieht dann so aus.

Kegelsport, live auf Youtube. © Spandauer SV

Das Rückspiel in Köpenick findet am Sonntag, 8. Januar, 10 Uhr, statt – beim 1. FC Union. Gespielt wird in der Kegelsportanlage Hämmerlingstraße 80-88 neben dem Fußballstadion an der Alten Försterei. In dem Haus befindet sich auch die Kneipe „Abseitsfalle“, die in den Fanszenen bestens bekannt ist.

„Unser Ziel ist es, zu Hause keinen Punkt abzugeben und auswärts mindestens einen zu ergattern, dann wären beide Mannschaften punktgleich und die Meisterschaft bis zum Saisonende am 12. März 2023 weiter offen“, so Peitz. Schlusswort: „Mehr Dramatik geht nicht.“

Spandaus Oberkegler Ole Peitz © promo/Privat

Der Kegelklub hat 29 Mitglieder und existiert seit fast 100 Jahren. Mit dem bekannten Fußballverein Spandauer SV (spielte einst in der Zweiten Liga gemeinsam mit Borussia Dortmund, St. Pauli und Bayer Leverkusen) teilt sich der Klub den Namen. „Wir haben uns aber schon vor der Insolvenz des Hauptvereins als Abteilung selbständig gemacht“, so Peitz.

Der Kegelsport sucht weiter Nachwuchs und Interessierte. „Tatsächlich werden wir leider immer weniger Sportler“, so Peitz. „Im Verein der Kegler von Spandau e.V., dem auch wir als Spandauer SV angehören, gibt es eine sehr erfolgreiche Damenmannschaft der SG FE 27 Spandau/Hansa Berlin, die in der Ersten Liga spielt und zuletzt auch Deutscher Meister und Vizemeister wurde. Bei uns ist jeder willkommen, der den Kegelsport ausprobieren möchte. Was uns vereint, ist die Freude, gemeinsam Spaß haben zu wollen. Wer sich angesprochen fühlt, kann sehr gern an unserem Trainingstag vorbeikommen – donnerstags ab 18 Uhr. Mitzubringen wären saubere Hallenturnschuhe, legere Sportkleidung und gute Laune. Kugeln liegen immer auf und Kegel sind zum Umwerfen ausreichend und immer wiederkehrend vorhanden.“ So ein Derbybesuch wäre schon mal ein kleiner Anfang.

Hier die Top-Themen aus dem Spandau-Newsletter

Auf mehr als 270.000 Abos kommen unsere Newsletter für die Berliner Bezirke schon - kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Top-Themen aus dem aktuellen Spandau-Newsletter.

Sanierungsmaßnahmen : 40.000 Euro für Stadtratsbüro

: 40.000 Euro für Stadtratsbüro Rambo in der Altstadt: ein spezieller Kulturtipp

in der Altstadt: ein spezieller Kulturtipp Briefwahl im Rathaus startet – 19 Leute kamen am 1. Tag

im Rathaus startet – 19 Leute kamen am 1. Tag Bürgermeisterin schreibt Neujahrsansprache an Newsletter-Leserschaft

schreibt Neujahrsansprache an Newsletter-Leserschaft Kladow und Brunsbütteler Damm : News zu Kiez-Supermärkten

: News zu Kiez-Supermärkten Scharfe Lanke : Rätsel um Schranken auf Radweg

: Rätsel um Schranken auf Radweg Super! 21.000 Euro Spenden für die DLRG

Spenden für die DLRG Haselhorst: Projektstart fürs Gymnasium in der Wasserstadt

in der Wasserstadt News zur Mieterhilfe

zur Mieterhilfe Staaken: Idee für Grundschule an der Heerstraße

an der Heerstraße „Grüner Ring“: Spandaus neuer 6-Kilometer-Park

Spandaus neuer 6-Kilometer-Park Wannsee : Baumfällungen an BVG-Fähre

: Baumfällungen an BVG-Fähre Altstadt: Geschenketausch nach dem Fest

nach dem Fest Theaterwerkstatt Kladow lädt ein

Kladow lädt ein Kant, BBO, WBO und Co.: Tage der offenen Tür

und Co.: Tage der offenen Tür Queerer Jugendtreff an der Triftstraße?

an der Triftstraße? Sport: Berlin-Derby auf der Kegelbahn in Siemensstadt

auf der Kegelbahn in Siemensstadt „Hitlers Bronzepferde“ sind zu sehen

sind zu sehen Pfarrer zeigt Silvesterfotos von St. Nikolai

zeigt Silvesterfotos von St. Nikolai Wilhelmplatz, Melanchthonplatz, Metzer Platz : Lesermeinungen zu den Plätzen

: Lesermeinungen zu den Plätzen …und noch viel mehr im Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite