SC Siemensstadt ist Deutscher Meister Spandau gibt den Takt vor - im Tanzen!

Einer der Top-Tanzklubs der Stadt: der SC Siemensstadt mit 450 Tänzerinnen und Tänzern um Thorsten Süfke. Im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau lenkt er den Blick auf Sibylle und Peter Schmiel, die neulich schon Thema im Tagesspiegel waren („Tanzen ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.“) – und jetzt abräumten: Die beiden sind nun Deutsche Meister geworden. „25 Paare waren am Start und nach vier Runden standen die beiden Berliner ganz oben. Zuvor hatten sie in den fünf Latein-Finaltänzen jeweils Platz 3 belegt und die fünf Standardtänze gewonnen. Mit drei Punkten Vorsprung gewannen sie und standen bei der Siegerehrung ganz oben“, so der Landestanzverband Berlin.

Die beiden starten jetzt beim Berlin Dance Festival, das am ersten April-Wochenende in der Max-Schmeling-Halle ausgerichtet wird. Süfke: „Rund 30 Nationen aus aller Welt nehmen daran teil und in der Arena, wo sich sonst immer alles um Bälle dreht, wird getanzt … auf der großen Tanzfläche werden auch zwei WM-Titel vergeben und die beiden Spandauer werden in beiden WM-Turnieren an den Start gehen.“

Sportlerball am 6. Mai 2023 Der Termin für das Tanzevent des Jahres steht fest: Der „Spandauer Sportlerball“ (gibt’s seit 30 Jahren) ist auf den 6. Mai terminiert, wie immer in der Buolstraße in der Vereinszentrale des SC Siemensstadt. Erwartet werden 700 Gäste. „Zum dritten Mal begleitet uns das international bekannte Tanzorchester ‚Christoph Sanft‘. Das Repertoire reicht von Standard- bis zu Lateinamerikanischen Tänzen“, schreibt der Klub. Die Eintrittskarten kosten 39 Euro. www.scs-berlin.de/ball23

BVG-Utopien aus der Mottenkiste : U-Bahn ins Falkenhagener Feld, U-Bahn unter der Heerstraße

: U-Bahn ins Falkenhagener Feld, U-Bahn unter der Heerstraße CDU und Grüne bilden Zählgemeinschaft : Bürgermeister startet „mit guter Laune“

: Bürgermeister startet „mit guter Laune“ Ärger und Austritt bei der SPD : „Politiker sollen sich nicht die Taschen vollmachen!“

: „Politiker sollen sich nicht die Taschen vollmachen!“ Aktionstag für Alleinstehende : Das Fest am Mittwoch und wer dahintersteckt

: Das Fest am Mittwoch und wer dahintersteckt Russisch, französisch, spandauisch : Wer ist die neue Stadträtin der CDU?

: Wer ist die neue Stadträtin der CDU? Heerstraße : Vollsperrung im Sommer naht

: Vollsperrung im Sommer naht Neuer Schnellbus X36 nach Hennigsdorf?

nach Hennigsdorf? Kant-Gymnasium: Protest gegen AfD-Parteitag

Protest gegen AfD-Parteitag Radweg in Tegel seit fünf Monaten gesperrt - und News von Baustelle Tegeler Brücke

seit fünf Monaten gesperrt - und News von Baustelle Tegeler Brücke Krienicke Park: Fußgängerbrücken werden 2025 saniert

Fußgängerbrücken werden 2025 saniert Tipp: Kulturfest beim Ruderclub Collegia in Gatow

beim Ruderclub Collegia in Gatow 750 Jahre Staaken: die Jubiläumswoche

die Jubiläumswoche Viele Termine : Blumen, Dampfer, Ausstellungen

: Blumen, Dampfer, Ausstellungen Kiezkamera: Wo ist der „Havelkaiser-Platz?!“

Wo ist der „Havelkaiser-Platz?!“ „Lauf der Sympathie“: die Gewinnerinnen und Gewinner

die Gewinnerinnen und Gewinner Kegeln: Spandau spielt jetzt in der 1. Liga

Spandau spielt jetzt in der 1. Liga SC Siemensstadt : Deutscher Meister im Tanzen

: Deutscher Meister im Tanzen Leserbriefe zur Heerstraße, Schrottbooten, Freibädern, Moby Dick und Co.

zur Heerstraße, Schrottbooten, Freibädern, Moby Dick und Co. Klassenfahrt des Jahrzehnts: Komplettes (!) Kant-Gymnasium fährt mit 800 Leuten nach Sylt

