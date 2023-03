Berlins boomende Neubauviertel Mehr Platz in Schulcontainern, mehr Ideen für Sport

Diese Ecke gehört zu Berlins größten Baustellen: Überall entstehen Neubauten in der Wasserstadt, an der Paulsternstraße und bald auch am Siemens-Campus und auf der Insel Gartenfeld: Um die Kapazitäten von Grundschulplätzen im boomenden Spandauer Nordosten zu erhöhen, prüft das Rathaus um Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, aktuell „die Errichtung von temporären Klassenraumcontainern“ an der Robert-Reinick-Grundschule (580 Kinder, Siemensstadt) und an der Bernd-Ryke-Grundschule (640 Kinder, Haselhorst). Das teilte das Rathaus jetzt auf Anfrage der FDP um Matthias Unger mit - und es gibt auch News zu neuen Sportideen. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe.

Zudem soll die Standzeit des vorhandenen Containergebäudes an der Grundschule an der Pulvermühle (660 Kinder, Haselhorst) verlängert und die Räume in der Betreuungseinrichtung Goldbeckweg nicht aufgegeben werden.

Zudem entstehen wie berichtet im Siemens-Campus und in Hakenfelde neue Grundschulen, in Haselhorst ein neues Gymnasium, auf der Insel Gartenfeld und am S-Bahnhof Siemensstadt weitere Oberschulen. Die Projekte sind Dauerthema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Und auch zum Sport gibt’s News aus den Neubaugebieten. In Haselhorst und Siemensstadt werden nicht nur Betonbauten geplant, sondern auch Bolzplätze. Sportstadtrat Frank Bewig und Baustadtrat Thorsten Schatz, beide CDU, sagen auf die FDP-Anfrage: Aktuell werden Ideen erstellt für die „Aufwertung der brachliegenden Fläche westlich des Stadions Haselhorst und Krienickepark für vereinsgebundene und vereinsungebundene Sport- und Bewegungsangebote“ – derzeit befinden sich dort marode Sportanlagen: hier ein Blick bei Google Maps. Da war 2021 auch mal ein Skaterpark in Planung.

Die riesige Anlage des SC Siemensstadt. © promo/SC Siemensstadt

Auch der SC Siemensstadt um Matthias Brauner (6000 Leute) hat Geld für eine Standortstudie bekommen, wie das Vereinsgelände optimiert werden kann.

Vor der Robert-von-Siemens-Halle am Lenther Steig gibt’s wiederum Ideen für Beachvolleyball und Fitness-Geräte („Calisthenics“). Und neben der neuen Gemeinschaftsschule auf der Insel Gartenfeld soll ein neues Kleinspielfeld entstehen. Der Haken: Das alles kommt aber frühestens 2029.

