Berlins Bildungskrise verschärft sich Regional nur noch zehn Prozent ausgebildeter Lehrer-Nachwuchs?

Die Entprofessionalisierung an den Berliner Schulen schreitet rasant voran. Nachdem im zehnten Jahr nach Ausbruch des Personalmangels in diesem Sommer abermals nur ein Bruchteil der Neueingestellten ausgebildete Lehrkräfte waren, könnte jetzt sogar die Zahl der Schulen steigen, an denen nur noch 50 bis 60 Prozent der Lehrkräfte über ein abgeschlossenes Lehramtsstudium verfügen.

Wie dramatisch die Lage in den unbeliebten Stadtgegenden ist, signalisieren Vorabdaten, die Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) am Donnerstag twitterte. Demnach wurden in Marzahn-Hellersdorf nur zehn Prozent der freien Stellen mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften besetzt und weitere zehn Prozent mit Quereinsteigern. Rund 80 Prozent waren demnach „Seiteneinsteiger“.

Unter dem unpräzisen Begriff „Seiteneinsteiger“ verbergen sich so genannte „sonstige“ Lehrer, deren Qualifikation nicht für den Quereinstieg reicht, sowie Studierende und Pensionäre. Die Bildungsverwaltung teilte dem Tagesspiegel mit, sie könne Rackles’ Zahlen „derzeit nicht bestätigen, weil die Daten noch nicht final errechnet vorliegen“.

Ähnlich äußerte sich Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Auf eine schriftliche Anfrage des grünen Schulpolitiker Louis Krüger, wie sie denn eine bessere Verteilung der Lehrkräfte erreichen wolle, hatte die Bildungsverwaltung jüngst geantwortet, dass sie erst die Auswertung der diesjährigen Einstellungen abwarten wolle. Auf dieser Grundlage werde „die Einführung möglicher Steuerungsmaßnahmen überprüft“.

Die Senatorin wartet die endgültigen Zahlen ab

Wie entmischt die Kollegien bereits sind, zeigen aber Daten aus dem Vorjahr. Dem Tagesspiegel liegt eine Übersicht aus Marzahn-Hellersdorf vor, wonach eine Schule bereits nur noch über 50 Prozent voll ausgebildete Lehrkräfte verfügte. Etliche weitere lagen bei einem Anteil von 60 bis 70 Prozent. Im Schnitt kamen die Schulen von Marzahn-Hellersdorf nur noch auf 80 Prozent Lehrkräfte mit Lehramtsstudium.

Schwer wiegt, dass außerdem im Schnitt zehn Prozent der Stellen gar nicht besetzt waren. Die Statistik für das gerade begonnene Schuljahr wird erst im November veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Besonders schwierig ist auch die Lage in Spandau. Auch hier konnten die Schulen seit etlichen Jahren weniger ausgebildete Lehrkräfte als in anderen Bezirken einstellen. Dies hat dazu geführt, dass hier ebenfalls der Prozentsatz der „echten“ Lehrer am Gesamtkollegium allmählich immer weiter sank, wie der Tagesspiegels bereits berichtet hatte.

Die schwierigsten Fälle in Spandau

Ganz konkret bedeutet das etwa für die Christoph-Földerich-Grundschule, dass sie 2022/23 nur noch über knapp 52 Prozent ausgebildete Lehrkräfte verfügte. An der Askanier-, Carl-Schurz- und Robert-Reinick-Grundschule waren es jeweils ebenfalls unter 60 Prozent. Diese Zahlen lieferte die Schulaufsicht Spandau im April 2023 auf Anfrage der Verordneten Tatjana Münchhausen (Grüne). Die Bildungsverwaltung teilte mit, sie könne diese Zahlen ihrer eigenen Schulaufsicht „nicht nachvollziehen“.

Schon 2018/19 konnten Berlins Grundschulen nur noch 30 Prozent der Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzen. Seither wurden vergleichbar präzise Zahlen nicht mehr herausgegeben. © Böttcher

Regina Kittler, Bildungspolitikerin der Linken aus Marzahn-Hellersdorf, beklagte am Donnerstag eine „seit zehn Jahren fehlende Steuerung“ bei der Lehrereinstellung. Zu „steuern“ gibt es allerdings nicht mehr viel, weil seit zehn Jahren pro Jahr etwa 1500 Lehrkräfte zu wenig ausgebildet wurden.

Tausende wanderten zudem mangels Verbeamtung ab, allein 2000 nach Brandenburg. Der Mangel verstärkte sich, nachdem die damalige Bildungssenatorin Sandra Scheees (SPD) und ihr Staatssekretär Rackles 2013 verfügt hatten, dass auch aus anderen Bundesländern keine Beamte mehr übernommen werden durften.

Seither wurde Etliches unternommen, um der Entmischung zuungunsten benachteiligter Regionen entgegenzuwirken, darunter die Einführung einer millionenschweren Brennpunktzulage von 300 Euro pro Monat. Auch diese Maßnahme verpuffte im Hinblick auf eine bessere Ausstattung mit voll ausgebildeten Lehrkräften.