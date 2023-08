100 Jahre Rugby im SC Siemensstadt Zum Jubiläum darf’s gern auch schmutzig sein

Ein schneller Rückblick zum Jubiläum: Das Rathaus von Berlin-Spandau war erst zehn Jahre jung, der Bürgermeister hieß Martin Stritte, in Berlin-Ruhleben stand noch eine große Pferderennbahn und wo heute die Siemensstadt wächst, gab’s viele Kleingärten: hier eine Luftnahme von vor knapp 100 Jahren im Tagesspiegel.

Damals wurde die Rugbyabteilung im Sport Club Siemensstadt gegründet, am 23. August 1923 – übrigens einem Donnerstag, was nach einem guten Wirtshausabend von Sportskameraden klingt, die beim Bier eine Spitzenidee hatten. Willi Biernicki, die Herren Vierath und Lehmann (und 14 weitere nicht öffentlich genannte) Sportfreunde beantragten die Aufnahme der Rugbyabteilung im Betriebssportverein Siemens. Darüber berichtet jetzt der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge und kostenlos erhalten unter tagesspiegel.de/bezirke.

Bis dahin jammerten die Fußballer, dass die Rugbyspieler ihren Rasen kaputtmachen. „Doch durch die Eröffnung des neuen Stadions am S-Bahnhof Siemensstadt des Siemens-Konzerns war die Chance zu der Gründung einer Rugbyabteilung im entstehenden Sport Verein Siemens gegeben“, heißt es in der Chronik. Heute ist das Stadion Geschichte und wird in Zukunft mit einem Schulneubau überbaut. Die Ecke boomt: Nebenan entstehen Neubauviertel wie der Siemens-Campus, Insel Gartenfeld und Co.

Blick ins Fotoalbum des Klubs: die Rugby-Truppe aus den ersten Tagen. © SC Siemensstadt

Die Rugbyspieler holten 1993 die Meisterschaft in der Zweiten Liga, wurden später sogar Deutscher Jugendmeister, stellten Nationalspieler. Und 2018 gewann der Klub die Berliner Meisterschaft im Beach-Rugby. Davon hatte Maximilian Rösner vor einem Jahr mal hier im Spandau-Newsletter berichtet.

Die Rugbyspieler feiern jetzt das Vereinsjubiläum auf dem Sportplatz und laden Interessierte ein. Wann und wo? Am Sonnabend, 26. August, ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände des SCS in der Buolstraße 14 in Siemensstadt – mit DJ, Grill und ganz viel Sport. „Das Programm ist mit aufregenden Veranstaltungen und Aktivitäten für Mitglieder, ehemalige Spieler, Fans und Familienangehörige gefüllt“, heißt es in der Einladung. Wer den Sport und die Rugbyabteilung des SC Siemensstadt kennenlernen mag, bitteschön: www.scs-rugby.de/100Jahre. Vormittags geht’s los mit einem Kinderturnier.

Um 19 Uhr startet übrigens das Festbankett mit Buffet und Musik zum Preis von 19,23 Euro – eine Erinnerung ans Gründungsjahr 1923, als die Herren Biernicki, Vierath und Lehmann irgendwo zusammensaßen und eine ziemlich gute Idee hatten.

