BVG-Streik in Berlin Und was macht ein Bus-Bezirk wie Spandau jetzt?

Der Nächste, bitte! Am Freitag wird nun auch das Personal der BVG streiken. Dürfte in einem Busbezirk wie Berlin-Spandau (mit nur zwei S-Bahnhöfen, aber rund 40 Buslinien) ziemlich kniffelig werden im Berufsverkehr. In Spandau fahren in der Zeit von 3-10 Uhr keine Busse und U-Bahnen der BVG.

Ob die Wannsee-Fähre von Kladow rüber zum S-Bahnhof Wannsee schippert, blieb bis zum Mittag unklar. Dann teilte der VBB mit: „Die Fährlinien F10, F11, F12 fahren planmäßig.“ Die Angestellten fahren nur im Auftrag der BVG und gehören zur Stern&Kreisschifffahrt.

Erst am Freitagmittag soll so was wie Normalität einkehren im Takt. Die Busse bleiben so lange im Depot an der Heerstraße.

Da auch die Nachbarbusse in Brandenburg streiken, können die Linien aus dem Umland nicht als Alternative zum Rathaus Spandau genutzt werden. Und anders als in Berlin soll in Brandenburg sogar den ganzen Freitag gestreikt werden. Die S-Bahn ist diesmal voll im Einsatz. Genutzt werden kann auch die Regionalbahn, die auf den Spandauer Bahnhöfen am Rathaus, in Staaken und in Albrechtshof hält. Allerdings fährt die nicht so oft wie ein BVG-Bus (und hält auch nicht im Süden oder Norden des Bezirks).

Verdi fordert für die BVG-Leute u.a. 33 Tage Urlaub, 500 Euro Urlaubsgeld, eine Wendezeit von zehn Minuten an den Endhaltestellen. Verdi und die BVG waren am Mittwoch erstmals zu Gesprächen in der laufenden Tarifrunde zusammengekommen, weshalb die BVG „irritiert“ reagierte auf den Streik: „Der Streikaufruf folgt offensichtlich einer bundesweiten Dramaturgie. Angesichts der konstruktiven Gespräche halten wir Warnstreiks in Berlin für unangemessen.“ Am 15. Februar wird verhandelt.

BVG-Streik : die Folgen für den Bus-Bezirk Spandau

: die Folgen für den Bus-Bezirk Spandau Klassik-Gottesdiens t in der Jeremiakirche: Wer ist der Mann dahinter?

t in der Jeremiakirche: Wer ist der Mann dahinter? Karstadt in der Altstadt, Grusel-WC am Badesee, Ideen für den Weihnachtsmarkt : Was das Rathaus Spandau bewegt

in der Altstadt, am Badesee, Ideen für den : Was das Rathaus Spandau bewegt Grüne fordern Ersatzbrücke neben der Schulenburgbrücke - nur wo dort?

- nur wo dort? 600 Meter hinter Staaken: Eröffnung, Preise, Öffnungszeiten zum Schwimmbad in Falkensee

30 neue Flüchtlingsquartiere in Berlin: „Das wird ein Marathon“

in Berlin: „Das wird ein Marathon“ Lange Nacht der Museen - mit der Zitadelle?

- mit der Zitadelle? 100 Jahre S-Bahn in Berlin - und wann feiert Spandau?

in Berlin - und wann feiert Spandau? 80 Wohnungen für Senioren und Landesbeschäftigte in Kladow

Viel Kultur : Chöre gesucht, Orgel-Tipp, Museumstouren ...

: Chöre gesucht, Orgel-Tipp, Museumstouren ... Randale und Liebe am Nordhafen : meine Fotos, mein Ärger, meine Freude

: meine Fotos, mein Ärger, meine Freude Sandberge an der Wannsee-Fähre

2000 Kinder beim „Bärlin-Cup“ im Stadion Hakenfelde

