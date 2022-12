Das wahre Bälleparadies bei Ikea Spandauer HTC sucht Hockey-Talente

Den großen Nachbarn kennt jeder: Ikea in Berlin-Spandau. Auf der anderen Straßenseite gibt es aber noch ein anderes Bälleparadies: die schöne Anlage des Spandauer Hockey- und Tennisclub, kurz: SHTC. Der Klub wurde 1910 gegründet, hat 370 Mitglieder und eine große Anlage mit viel Grün: Tennisplätze, Clubhaus – und der Hockeyplatz hat sogar eine selbstgebaute Tribüne, wo man sich bei Hitze und Nieselregen schützen kann. Und ein ziemlich cooles Logo hat der Verein auch noch - hier ist der Elch auf einer Vereinshütte zu sehen.

Der Hockeyplatz in Spandau. Rechts hinter den Bäumen ist Ikea. © André Görke

Allein im Jugendbereich spielen 150 Kinder Hockey, meldet der Klub auf seiner Homepage. Und 2023 sollen es gern ein paar mehr werden, deshalb sucht die Hockeyabteilung neugierigen Nachwuchs.

„Besonders die Mädchen der Jahrgänge 2008-2014 des SHTC freuen sich über neue Mitstreiterinnen“, erzählten jetzt engagierte Vereinsmitglieder und Eltern, die dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel geschrieben hatten.

„Bedauerlicherweise sind es momentan in den Jahrgängen so wenige Spielerinnen, dass die Mannschaften gerade so spielberechtigt sind und selten Auswechselspielerinnen zur Verfügung stehen.“ Gespielt wird im Pokal gegen Mannschaften aus Berlin und Brandenburg.

Trainiert wird im Winter dienstags und donnerstags von 17-19 Uhr in der Sporthalle am Staakener Kleeblatt, im Sommer auf dem Vereinsgelände im Freddy-Stach-Sportpark. Viele Grüße vom Klubgelände: „Alle Interessierten sind jederzeit zu einem Probetraining eingeladen.“ Wer mehr über den Klub wissen will: www.shtc.de

