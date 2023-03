Flughafen mit Aussicht Dachterrasse am Tempelhofer Tower wird im Frühling eröffnet

Am ehemaligen Flughafen Tempelhof tut sich was. Die Sanierung des südwestlichen Kopfgebäudes am Tempelhofer Damm und des Towers wird in Kürze beendet sein. Das Gebäude wird zu einem neuen Informations- und Veranstaltungsort mit einer großen Dachterrasse und einem spektakulären 360-Grad-Ausblick umgebaut. Im Mai sollen die Arbeiten nach Angaben der Tempelhof Projekt GmbH beendet sein. Die Eröffnung soll also im Frühling erfolgen.

Der Ort soll zu einem neuen touristischen Anziehungspunkt werden. Das markante, einst großzügige Treppenhaus, das in der Nachkriegszeit nur zur Hälfte ausgebaut und genutzt, später als nicht tragfähig eingestuft wurde, wird erstmals öffentlich zugänglich gemacht.

Die oberste Ebene im Gebäude soll für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt werden; ein Empfangsbereich mit Gastronomie ist geplant. In den Geschossen darunter gibt es Büros. Die Hauptattraktion wird aber das Dach mit dem verglasten Tower werden. Auf einer Holzterrasse werden die Besucher den Blick über Berlin genießen können.

Momentan geht es mit dem Innenausbau weiter. Auf der Vergabeplattform des Landes Berlin waren Aufträge etwa für Mobiliar, Mikrowellen und Kühlschränke ausgeschrieben.

Die Ausbaupläne wurden 2016 vorgestellt: Damals ging man davon aus, dass das Flughafendach von 2019 an für Besucher geöffnet wird. Der Umbau erfolgte nach den Plänen des Schweizer Architekturbüros „:mlzd“ aus Biel. Die Planer gehen von 150.000 Besuchern pro Jahr aus.

Nach Abschluss der Tower-Bauarbeiten, dem Abbau der Gerüste und der Baucontainer, sollen um dieses Gebäude herum auch die Außenbereiche neu gestaltet werden, teilte die Tempelhof Projekt GmbH mit. Unter anderem sollen das sogenannte Knochensteinpflaster wieder hergestellt werden. Es folgen der Einbau von Leuchtpollern, einer Rampe und einer Stahltreppe sowie der Bau der öffentlichen Zugänge zum Gebäudeteil.

