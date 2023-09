Für 1,5 Millionen Euro und 111 Kinder Die Berliner Nord-Grundschule hat eine neue Mensa

Fast zwei Jahre nach Baubeginn feiert die Nord-Grundschule an der Fischerhüttenstraße die Fertigstellung des Mensa-Erweiterungsbaus. 208 Quadratmeter ist die Erweiterung groß, nun können 111 Kinder zugleich zu Mittag essen. Bei Veranstaltungen fasst der Raum sogar 199 Menschen. Neben einer Fußbodenheizung weist die neue Mensa noch eine andere Besonderheit auf: Durch die farbigen Fenster im Dachstuhl wird ein Farbspiel in den Raum projiziert, „das wunderbar anzuschauen ist“, so das Bezirksamt.

Corona, Materialknappheit und gestiegene Baukosten sorgten für Verzögerungen und höhere Kosten – letztlich mussten 1,5 Millionen Euro aus dem Steuersack genommen werden. „Entstanden ist eine helle, einladende Mensa, die nicht nur der Verpflegung der Schülerinnen und Schülern dient, sondern durch ihre Größe auch als Spiel und Lagerhaus für wegfallende Flächen genutzt werden kann – denn Multifunktionalität wird auch hier großgeschrieben“, lobt Bildungsstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU).

