Gefängniskirche Tegel Verborgene Kunst neben Altar und Orgel entdeckt

Ein verborgenes Kunstwerk haben Renovierungsarbeiten in der Tegeler Gefängniskirche zum Vorschein gebracht. Die Spezialisten der Berliner Immobilienmanagement GmbH waren ursprünglich damit beauftragt, die denkmalgeschützte Kirche in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel zu reinigen. Das Team entdeckte in alten Archivunterlagen aber Fotos von Wandmalereien, die bisher nicht zu sehen waren.

Auf ihrer wochenlangen Spurensuche fanden die Restaurator:innen heraus, dass einmal die gesamte Ostwand bemalt war. Auf einem kleinen Bereich neben dem Altar und der Orgel haben sie die übergemalten Farbschichten abgetragen und das Kunstwerk freigelegt.

Die neugotische Vorhangmalereien zeigen Kreuze und blumenartige Muster, die das Expertenteam nach der Freilegung originalgetreu nachgemalt hat. Auch ein Teil des Spruchbandes „Kehre zu mir, denn ich erlöse dich“ ist zu sehen.

Laut BIM sind die Expert:innen vom guten Zustand der freigelegten Malereien beeindruckt, deren Herkunft sie auf das Jahr 1904 schätzen. Wer das Kunstwerk einst ge- und übermalt hat, ist unbekannt.

Abgeschlossen sind inzwischen auch die Reinigungsarbeiten, für die das Team das Gemäuer von Jahrzehnten Schmutz und Staub befreite. Fassadenkletterer putzten im Gebälk. Die Holzbänke, die nach hinten wie in einem Hörsaal ansteigen, wurden hergerichtet. Eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich soll die Sanierung insgesamt gekostet haben.

125 Jahre ist die neugotische Kirche mit ihren Zwillingstürmen in diesem Jahr alt geworden. Wie es drinnen aussieht und was die Handwerksarbeiten auf dem Gefängnisgelände erschwert, beschrieb hier unser Kollege André Görke.

