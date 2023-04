Kids gesucht für Hertha-Fanturnier Über Spandau ins Berliner Olympiastadion

Jugendfußballer gesucht für Hertha-Fan-Turnier – mit dem Finale im Olympiastadion. Wie schon im letzten Jahr veranstaltet das Fannetzwerk „1892 hilft“ (in dem Jahr wurde Hertha BSC gegründet) den „Berliner Straßen Cup“, kurz und passend: BSC. Das ist ein kostenloses Bolzplatzturnier für Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre, bei dem Fairplay im Fokus steht.

„Es wird vier Turniere und ein Finalturnier am und im Olympiastadion geben“, schrieb jetzt Samia Khallafi von der Fan-Initiative, die wegen ihrer vielen sozialen Tätigkeiten (u.a. für Obdachlose) Lob und Anerkennung erhält. Ihr Aufruf im aktuellen Spandau-Newsletter an Eltern, Lehrer, Trainer, an interessierte Kiez-Kids oder Schulmannschaften: „Wir suchen für das Turnier in Spandau Teams, die Lust haben mitzumachen.“ Das Finale im Olympiastadion winkt!

Auch für Reinickendorf steht der Termin fest

Am 7. Mai wird in Staaken gespielt. Wo? Das Fanturnier „Berliner Straßen Cup“ findet auf dem Bolzplatz am Geschwister-Scholl-Haus am Magistratsweg statt. Schirmherr des Turniers ist übrigens Hertha-Profi Jessic Ngankam - wie passend: Der ist Spandauer, lebt in Haselhorst.

Auch für Reinickendorf steht der Termin fürs Turnier fest: 3. Juni beim BFC Alemannia. Infos und Anmeldung: https://1892hilft.de/bsc

„Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an“, sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ vor. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem: Schwarz-Roter Koalitionsvertrag aus Spandau-Sicht : Wasserballarena, U-Bahn, Straßenbahn nach Kladow, Friedhöfe, Schrottboote, Wasserschutzpolizei - und ein Platz für Helmut Kohl.

: Wasserballarena, U-Bahn, Straßenbahn nach Kladow, Friedhöfe, Schrottboote, Wasserschutzpolizei - und ein Platz für Helmut Kohl. Neue Grundschule , neue Chefin, neuer Name? Viele News zur Baustellen-Besichtigung in Hakenfelde

, neue Chefin, neuer Name? Viele News zur Baustellen-Besichtigung in Hakenfelde Weltweiter Botschafter : „Spandauer“ Gebäck jetzt auch am Hauptbahnhof von Toronto/Kanada

: „Spandauer“ Gebäck jetzt auch am Hauptbahnhof von Toronto/Kanada BBO-Musikabend : 1000 Euro für Staakener Stiftung durch Benefizabend in der Bertolt-Brecht-Schule

: 1000 Euro für Staakener Stiftung durch Benefizabend in der Bertolt-Brecht-Schule BBO-Jubiläum : Architekt spricht im Newsletter über „Wachtürmchen“ am Schuldach

: Architekt spricht im Newsletter über „Wachtürmchen“ am Schuldach Spandaus Polizei codiert wieder Fahrräder

codiert wieder Fahrräder Immer weniger Autos in Spandau - aber wie viele genau? Statistiker nennen im Newsletter die Zahlen

in Spandau - aber wie viele genau? Statistiker nennen im Newsletter die Zahlen 127 Jahre alte Eiche gefällt: Baustart in den Kisseln

gefällt: Baustart in den Kisseln Gutspark Neukladow : Wiederaufbau der Allee startet

: Wiederaufbau der Allee startet Kulturhaus : Gastronom in der Altstadt gesucht

: Gastronom in der Altstadt gesucht Viele Kulturtipps aus den Arcaden, vom Jüdischen Theaterschiff und vom Seniorenchor

aus den Arcaden, vom Jüdischen Theaterschiff und vom Seniorenchor 70 Jahre Schilfdachkapelle in Kladow: das Fest, das Jubiläum, die Wanderung

in Kladow: das Fest, das Jubiläum, die Wanderung Barfly feiert Geburtstag

feiert Geburtstag Der Spandauer SV ist zurück an der Neuendorfer Straße

ist zurück an der Neuendorfer Straße Ruder-Union Arkona lädt zum Tag der offenen Tür - und vier andere Ruderklubs ebenfalls

